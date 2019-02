Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte für eine Reform der Grundsteuer geeinigt. Für die Abgabe solle eine Kombination aus Fläche, Lage und tatsächlichen Nettomieten zugrundegelegt werden, teilten Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und die Minister der Länder am Freitag mit. "Es ist eine sozial gerechte Lösung", sagte Scholz. Auf der Basis soll jetzt ein Gesetzentwurf erarbeitet werden, dem auch die Länder zustimmen müssen.



Einem Eckpunktepapier zufolge, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt, soll es vor allem ein am Wert von Grundstücken und Gebäuden orientiertes Modell geben – und nicht das von Bayern und zum Beispiel der FDP gewünschte Modell, bei dem die Steuerhöhe sich pauschal an der Fläche orientiert. "Das Baujahr ist für die Ermittlung des Grundstückswerts ein notwendiger Bewertungsparameter", heißt es in dem Papier. Hinzu kommen neben dem regionalen Bodenwert noch die in der Region geltenden Durchschnittsmieten.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im vergangenen Jahr entschieden, dass die Bemessung der Grundsteuer für Immobilien verfassungswidrig ist. Dem Gericht zufolge sind die seit mehr als 50 Jahren nicht mehr angepassten Einheitswerte für Grundstücke, auf denen die Berechnung der Grundsteuer basiert, "völlig überholt". Demnach müssen Bund und Länder bis Ende 2019 eine Neuregelung schaffen.

Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen von Städten und Gemeinden. Sie bringt den Kommunen insgesamt etwa 14 Milliarden Euro im Jahr ein. Dem Eckpunktepapier zufolge soll das auch so bleiben. Die Reform werde demnach "aufkommensneutral gestaltet".