DIE ZEIT: Herr Resch, Sie haben uns neugierig gemacht. Bei unserem letzten Treffen erzählten Sie, dass bei Ihnen eingebrochen wurde. Ihr Smartphone sei manipuliert worden. Aber in der Zeitung darüber reden wollten Sie nicht.

Jürgen Resch: Damals ermittelte die Staatsanwaltschaft noch. Und man hatte mich gebeten, nicht über die Vorfälle zu sprechen, um die Aufklärung nicht zu erschweren.

ZEIT: Was kam dabei heraus?

Resch: Man hat die Verantwortlichen nicht ermitteln können. Also kann ich dies nun auch öffentlich machen. Ich erlebe Dinge, die ich in 35 Jahren Berufstätigkeit nicht erlebt habe – und von denen ich auch nie geglaubt hätte, sie einmal zu erleben. Das geht bis zur Bedrohung meiner beruflichen Existenz.

ZEIT: Sie fühlen sich bedroht? Von wem?

Resch: Ich kann nicht beweisen, wer dafür verantwortlich ist. Es ist aber auffällig, dass all die Vorfälle begannen, als wir anfingen, im Dieselabgasskandal gegen die Autoindustrie vorzugehen.

ZEIT: Was genau haben Sie erlebt?

Resch: Es sind mehrere Ereignisse. Man hat unseren Internetauftritt gehackt und Inhalte verfälscht. Bei uns haben sich vermeintliche Informanten gemeldet, die es aber eher darauf abgesehen hatten, uns auszuhorchen: Sie wollten erfahren, welche Abgastests an welchen Fahrzeugen wir gerade durchführen. Das Smartphone unseres Anwalts hat ein seltsames Eigenleben entwickelt. Und mein Smartphone oder die Technik meines Telefonproviders wurde offenbar so manipuliert, dass ein Anrufer nicht bei mir landete, sondern bei jemand anderem, der sich aber als Jürgen Resch ausgab.

ZEIT: Das klingt erst mal alles ziemlich irre. Sie sagen, es habe eine Rufumleitung in Ihrem Smartphone gegeben? Wann war das?

Resch: Am 18. Mai 2018. An diesem Tag hat das Bundesverwaltungsgericht die Urteilsbegründung zu den Dieselfahrverboten in Düsseldorf und Stuttgart veröffentlicht. Am Morgen rief mich ein Journalist auf dem Smartphone an, um eine Stellungnahme von mir zu bekommen. Ich habe ihn vertröstet und gebeten, um die Mittagszeit noch mal anzurufen. Ich wollte das Urteil erst genau lesen und mit meinem Anwalt die Kernsätze daraus bewerten. Und dann ist Folgendes passiert: Als der Journalist nochmals anrief, nahm offenbar jemand ab, der sich mit "Jürgen Resch" meldete. Er beantwortete unter meinem Namen mehrere Fragen und soll sehr überzogene Positionen bezogen haben. Der Journalist wunderte sich zwar, führte aber das Interview zu Ende.

ZEIT: Und dann?

Resch: Als das Gespräch vorbei war, fragte der Journalist meinen Doppelgänger nach der Mailadresse, weil er die wörtlichen Zitate autorisieren lassen wollte. Er bekam eine eigenartige Adresse, die zudem nicht funktionierte. Da ist er stutzig geworden. Also hat er im Büro der Umwelthilfe angerufen, auf dem Festnetz, bei meiner Mitarbeiterin. Dabei kam raus, dass ich kein Interview gegeben hatte.

ZEIT: Bei allem Respekt: Woher wissen wir, dass Sie sich das nicht ausgedacht haben?

Resch: Wir haben den Vorfall sofort bei der Polizei gemeldet. Der Journalist hat alle Einzelheiten gegenüber der Polizei so bestätigt. Leider begannen die offiziellen Ermittlungen erst Wochen später, sodass es technisch nicht mehr möglich war, die Anrufe an diesem Tag zu rekonstruieren. Aber das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Stuttgarter Staatsanwaltschaft haben das Ganze sehr ernst genommen. Man hat mir gesagt, eine derart gezielte Gesprächsumleitung hinzubekommen, sei ein Hinweis auf Profis.



Auf Nachfrage der ZEIT bestätigte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Abteilung Cyberkriminalität, die Ermittlungen, es führt den Vorgang unter dem Aktenzeichen 40UJS1177/18. Der im Gespräch erwähnte Journalist ist der ZEIT bekannt, er arbeitet bei einem großen Nachrichtenportal. Er bestätigt, ein Telefoninterview mit dem vermeintlichen Jürgen Resch geführt zu haben. Dieser sei erstaunlich gut im Bilde gewesen: "Es wirkte fast so, als ob er bereits das Vorgespräch mitgehört hätte." Ein Scherzbold oder jemand, mit dem er nur zufällig falsch verbunden war, hätte nie solche Antworten geben können, sagt er.

ZEIT: Sie sagten, dass es auch einen Vorfall mit dem Smartphone Ihres Anwalts gab. Was ist da passiert?

Resch: Remo Klinger vertritt die Umwelthilfe bei unseren Klagen zur Aufdeckung des Dieselabgasskandals. Er hat mir erzählt, dass eines Tages auf seinem Smartphone wie von Geisterhand das Adressbuch aufging und einzelne Kontakte durchsucht wurden.

ZEIT: Das Smartphone lag da, und es wirkte so, als mache sich jemand an den Daten zu schaffen?

Resch: Ja. So hat Remo Klinger es mir erzählt.

ZEIT: Hat er Zeugen?

Resch: Ich glaube nicht. Sie können ihn aber gern fragen.

Auf Nachfrage der ZEIT bestätigte Remo Klinger diese Schilderung. Er sei damals nicht zur Polizei gegangen, sagt Klinger, weil ihm die IT-Experten der Umwelthilfe sagten, dass sich so etwas fast nie zurückverfolgen lasse. Er habe aber auf ihren Rat hin die SIM-Karte aus seinem Handy entfernt und vernichtet.