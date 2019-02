Theoretisch stimmt das. Das Recht auf Wohnen ist nicht nur als Menschenrecht in der Charta der Vereinten Nationen festgeschrieben, auch Kommunen sind in Deutschland ordnungsrechtlich dazu verpflichtet, Menschen ohne Dach über dem Kopf unterzubringen. Doch nicht alle Obdachlosen wollen das. Da sind etwa die Punks aus der Fußgängerzone, die vermutlich freiwillig draußen bleiben. Und dann sind da diejenigen, denen das jahrelange Leben auf der Straße körperlich und psychisch so zugesetzt hat, dass sie kaum noch Hilfe annehmen. Wer in Deutschland auf der Straße lebt, so könnte man meinen, dem ist also kaum zu helfen.

Doch die Situation ist viel komplexer, als sie auf den ersten Blick erscheint. Die meisten Wohnungslosen sind nicht obdachlos – und damit auch kaum sichtbar. Viele Menschen leben seit Jahren in betreuten Wohnheimen und finden nicht mehr in ein geregeltes Leben zurück. Vermieter wollen oft nicht an Wohnungslose vermieten, doch ohne Wohnung bekommen die meisten keinen Job – und ohne Job keine eigene Wohnung. Auch die ausladende Bürokratie und die oft engen Notunterkünfte machen vielen zu schaffen. Sogar Familien werden immer häufiger wohnungslos, mehr als jede vierte Betroffene ist weiblich, schätzt die BAGW.