Die SPD fordert, dass ältere Menschen bei Arbeitslosigkeit künftig deutlich länger das Arbeitslosengeld I beziehen können. Dies ist Teil der Forderungen von Parteichefin Andrea Nahles für eine "Sozialstaatsreform 2025", bei der sie auch die umstrittene Grundsicherung Hartz IV durch ein "Bürgergeld" ersetzen will. Das Konzept soll bei einer Klausurtagung des SPD-Parteivorstands am 10. und 11. Februar in Berlin beschlossen werden.

"Ab einem Alter von 50 Jahren wollen wir die Beitragszahlerjahre noch stärker anerkennen als heute", sagte Nahles dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Wer 58 Jahre alt ist, kann heute 24 Monate lang Arbeitslosengeld I beziehen. Wir wollen den Bezugszeitraum auf bis zu 33 Monate verlängern." Derzeit fallen Betroffene nach dem Ende der Bezugsdauer des Arbeitslosengelds I in die Grundsicherung. Laut Nahles soll die Bezugsdauer in Einzelfällen künftig sogar auf drei Jahre steigen.

Die SPD-Vorsitzende hatte bereits im vergangenen Jahr eine Sozialstaatsreform gefordert und angekündigt: "Wir werden Hartz IV hinter uns lassen." In dem Interview bekräftigte Nahles nun erneut ihre Forderungen nach einer Abschaffung von Hartz IV. Stattdessen wolle ihre Partei eine neue Grundsicherung als "Bürgergeld" einführen. Das sei der Kern des Konzepts "Sozialstaat 2025".



"Wenn Sanktionen nichts nützen, sind sie unsinnig"

Zu den Plänen gehört auch, Sanktionen gegen kooperationsunwillige Leistungsbezieher abzuschaffen. "Wenn Sanktionen nichts nützen, sondern nur neue Probleme schaffen, sind sie unsinnig", sagte Nahles. So dürften Maßnahmen nie zu 100-Prozent-Streichungen von finanziellen Mitteln führen. "Sanktionen, die Obdachlosigkeit zur Folge haben, werden wir abschaffen", sagte Nahles.

Wenn Menschen staatliche Leistungen benötigten, sollten sie sich nur noch an eine Stelle wenden müssen, sagte Nahles. Die Höhe der Regelsätze in der Grundsicherung wolle sie dagegen nicht erhöhen. "Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die für wenig Geld jeden Tag zur Arbeit gehen. Wenn wir denen das Gefühl geben, dass sich ihr Einsatz finanziell nicht mehr lohnt, zerstören wir jede Motivation."

Die Mehrkosten für die Reformen können nach Ansicht der SPD-Chefin aus der Arbeitslosenversicherung gedeckt werden: "Die Qualifizierungsmaßnahmen und der längere Bezug von Arbeitslosengeld I verursachen natürlich Kosten, aber die werden von der Arbeitslosenversicherung finanziert", sagte Nahles. Deren Kassen seien voll, das Geld sei da.



Das umgangssprachlich oft Hartz IV genannte Arbeitslosengeld II wurde 2005 unter der SPD-geführten Regierung von Bundeskanzler Gerhard Schröder eingeführt.