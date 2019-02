Die politischen Nachwirkungen mehrerer Krisen zwischen der Türkei und Deutschland halten an: Die Bundesregierung hat 2018 deutlich weniger Rüstungsexporte in die Türkei genehmigt. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Demnach genehmigte 2018 die Bundesregierung 58 Lieferungen an den Nato-Partner für 12,9 Millionen Euro. Im Vorjahr war das Exportvolumen mit 34,2 Millionen fast dreimal so groß. 2016 betrug der Exportwert sogar 83,9 Millionen Euro.

Die inzwischen eingetretene Entspannung in den deutsch-türkischen Beziehungen hat sich somit nicht auf die Genehmigungspraxis der Bundesregierung für Rüstungslieferungen ausgewirkt. Hauptgrund dürfte weiterhin der Einmarsch türkischer Truppen in Syrien zur Bekämpfung der Kurdenmiliz YPG vor einem Jahr sein. Dabei wurden auch Leopard 2-Kampfpanzer aus deutscher Produktion eingesetzt.

Die deutsch-türkischen Beziehungen waren nach dem gescheiterten Putschversuch 2016 lange Zeit extrem angespannt – unter anderem wegen der Inhaftierung mehrerer deutscher Staatsbürger aus politischen Gründen. An diesem Samstag jährt sich die Freilassung des Welt-Journalisten Deniz Yücel, zum ersten Mal. Seitdem hat sich das Verhältnis zwischen beiden Ländern deutlich verbessert.