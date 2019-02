Am Montag hat die Gewerkschaft ver.di mit den ersten flächendeckenden Warnstreiks für ihre Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Bundesländer begonnen. In Norddeutschland versammelten sich Mitarbeiter diverser Hamburger Behörden zu einem Protestzug durch die Stadt, auch Behörden sowie sämtliche Landesverwaltungen in Schleswig-Holstein beteiligten sich. In Baden-Württemberg starteten großangelegte Warnstreiks und Demonstrationen der Landesbediensteten. In Nordrhein-Westfalen legten Beschäftigte der Kliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen und Köln ihre Arbeit nieder. In Thüringen waren unter anderem Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeiter des Universitätsklinikums Jena zu Warnstreiks aufgerufen.

In den kommenden Tagen sollen weitere Bundesländer teilnehmen. An diesem Dienstag kommen Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin dazu, auch im Saarland und in Rheinland-Pfalz wollen Beschäftigte aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes auf die Straße gehen. Hessen ist an den Verhandlungen nicht beteiligt.

Vor allem die Warnstreiks an Schulen und Kitas wie in Berlin haben direkte Auswirkungen auf berufstätige Eltern, die für ihre Kinder eine andere Betreuung finden müssen. "Schon allein weil dieser Warnstreik zwei Tage dauern wird, rechnen wir mit größeren Folgen", sagte ein Sprecher der Berliner Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) dem Sender rbb. Es sei möglich, dass Schulen ganz geschlossen blieben, auch viele Kitas dürften den Betrieb einstellen. Beim vorigen Warnstreik blieben 100 Kitas in Berlin geschlossen, in 600 Schulen fiel Unterricht aus.