Der neue Standard ist vor allem für die Industrie von enormer Bedeutung. 5G kann ganz unterschiedliche Anforderungen bedienen, weil es nicht ein Netz für alle gibt, sondern viele virtuelle Netze, die jeweils sehr genau auf bestimmte Situationen zugeschnitten sein sollen. So kann 5G beispielsweise in einer Fertigungshalle viele Maschinen miteinander verbinden, während es in einer anderen Situation hohe Bandbreiten für die Wiedergabe hochauflösender Videos zur Verfügung stellt und auf Straßen ein besonders schnelles und zuverlässiges Netz mit besonders kurzer Latenzzeit bietet, um den Verkehr zu steuern. Jede Kundin soll wählen können, welches Profil sie braucht, und dann ein maßgeschneidertes Netz erhalten – so zumindest die Theorie.