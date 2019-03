Die italienische Regierung hat sich als erstes Mitglied der sieben führenden Industriestaaten (G7) an dem von China vorangetriebenen Infrastruktur- und Handelsprojekt "Neue Seidenstraße" angeschlossen. Der entsprechende Vertrag wurde vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Rom unterzeichnet. Zudem schlossen Firmen beider Länder zehn weitere Verträge. Dabei geht es sowohl um Investitionen in die Häfen von Triest und Genua als auch um eine Vereinbarung zum Export italienischer Orangen.



China will mit dem Infrastrukturprojekt Milliardensummen in Häfen, Straßen, Bahnstrecken, Telekom-Netze und Flughäfen Dutzender Länder investieren. So sollen neue Wirtschafts- und Handelskorridore nach Europa, Afrika, und bis nach Lateinamerika, aber auch innerhalb Asiens entstehen.

Die neue Seidenstraße Ein Milliardenprojekt Unter dem Namen Neue Seidenstraße investiert China weltweit Hunderte Milliarden Dollar. Viele außenpolitische Aktivitäten werden dem Prestigeprojekt zugeordnet – das lässt die Zahlen noch eindrucksvoller erscheinen. Eine Straße um den Globus Wichtiger Teil des Projekts sind jedoch tatsächlich konkrete Verkehrswege durch Europa und Asien, finanziert und gebaut von China. In Deutschland ist die Gleisverbindung für Güterzüge von Nordchina nach Duisburg besonders bekannt. Am weitesten fortgeschritten sind die Bauvorhaben im Nachbarland Pakistan, wo der Hafen Gwadar erweitert wird. Dort entstehen außerdem Autobahnen, Kraftwerke und ein Flughafen, alles durch chinesisches Geld. Bis nach Thailand und Laos reichen demnächst Bahnstrecken. So legt die Wirtschaftsmacht weltweit neue Verbindungen und die Grundlage zur Entwicklung neuer Märkte. Kritik an Krediten Die Finanzierung erfolgt in Form von Krediten. China bürdet den Empfängerländern auf diese Weise immer höhere Schulden auf – und macht sie damit von sich abhängig.

EU-Partner und die USA hatten Bedenken geäußert. Sie hatten unter anderem mangelnde Transparenz und unfaire Wettbewerbsbedingungen kritisiert. Sie befürchten auch, dass China sein weltweites Machtstreben weiter verstärkt.



Xi reist nach seinem Italien-Besuch weiter über Monaco nach Frankreich. Am Dienstag trifft der kommunistische Staatsführer in Paris neben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron auch Kanzlerin Angela Merkel und den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker.



Der "Neuen Seidenstraße" haben sich bereits einige Länder angeschlossen, auch EU-Staaten wie Griechenland, Polen oder Ungarn. Deutschland und Frankreich sind allerdings nicht dabei. Merkel hatte Italiens Engagement auf dem EU-Gipfel in Brüssel nicht explizit kritisiert. Jedoch sagte sie, "dass es noch besser ist, wenn man einheitlich agiert".