Um 3 Uhr morgens hat in der Hauptstadt der Warnstreik begonnen, den die Gewerkschaft ver.di bereits vor dem Wochenende angekündigt hatte. U-Bahnen und Straßenbahnen in der Hauptstadt fuhren nicht, auch die meisten Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) blieben in den Depots. "Der Warnstreik hat wie geplant um 3 Uhr begonnen", sagte Ver.di-Verhandlungsführer Jeremy Arndt am frühen Morgen. Gestreikt werden soll der Gewerkschaft zufolge den ganzen Tag. S-Bahn und Regionalzüge werden aber wie gewohnt fahren.

Bereits Mitte Februar hatte der BVG mehrere Stunden lang gestreikt, um den Druck im Tarifkonflikt zu erhöhen. Bei einem weiteren Warnstreik standen vor gut zwei Wochen alle Busse der Verkehrsbetriebe still.

Ver.di verhandelt für die rund 14.500 Beschäftigten der BVG und des Tochterunternehmens Berlin Transport. Sie fordern unter anderem kürzere Arbeitszeiten und mehr Geld. Die Tarifverhandlungen waren auch vergangene Woche ohne Ergebnis geblieben.