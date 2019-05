Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai im Vergleich zum Vormonat leicht auf 2,24 Millionen gestiegen. Damit waren 7.000 Menschen mehr ohne Arbeit als im April, aber 80.000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,9 Prozent.



"Auf dem Arbeitsmarkt zeigen sich erste Auswirkungen der zuletzt etwas schwächeren konjunkturellen Entwicklung", teilte BA-Chef Detlef Scheele mit. Die Zahl der offenen Stellen ging aber im Jahresvergleich ganz leicht zurück. Im Mai waren bei der Bundesagentur 792.000 nicht besetzte Jobs gemeldet. Vor einem Jahr waren es 1.000 mehr. Insgesamt waren 3,19 Millionen unterbeschäftigt – darunter werden auch Menschen erfasst, die etwa an einer Weiterbildung teilnehmen.

Saisonbereinigt stieg die Arbeitslosenzahl jedoch von April auf Mai um 60.000 Menschen. Banken-Volkswirte hatten eine Abnahme um 8.000 erwartet. Forschungsinstitute und die Bundesregierung hatten in den vergangenen Monaten ihre Erwartungen an das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr gesenkt. Die Bundesregierung rechnet nur noch mit einem Plus von 0,5 Prozent. 2018 war die deutsche Wirtschaft um 1,4 Prozent gewachsen.