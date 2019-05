Flughafen BER - Berichte über neue Schwierigkeiten beim BER Das ARD-Magazin "Kontraste" berichtete, dass die Eröffnung des BER aufgrund falscher Dübel gefährdet sei. Die Flughafengesellschaft widerspricht den Vorwürfen. © Foto: Bernd Settnik

Im Oktober 2020 sollte der Hauptstadtflughafen BER endlich eröffnet werden – das wären acht Jahre nach dem ursprünglich geplanten Termin. Doch wie Spiegel und Tagesspiegel übereinstimmend berichten, hat Airport-Chef Engelbert Lütke Daldrup eingeräumt, dass das Datum nicht mehr sicher sei. Das gehe aus internen Unterlagen hervor.

Beide Medien beziehen sich auf eine schriftliche Erklärung Lütke Daldrups für die Gesellschafterversammlung der drei staatlichen Eigner, also des Bundes und der Länder Berlin und Brandenburg. Sie fand am 4. April 2019 statt. In der Erklärung zieht Lütke Daldrup demnach das Fazit: "Die ursprüngliche Sicherheit des Eröffnungstermins im Oktober 2020 kann heute nicht mehr uneingeschränkt garantiert werden."

Ursachen seien technische Schwierigkeiten, unter anderem mit Dübeln und Kabeltrassen und mit der Brandmeldeanlage. Der TÜV, der die Brandmeldevorrichtungen abnehmen müsse, habe drei der fünf Brandmeldezentralen als fehlerbehaftet eingestuft, schreibt der Tagesspiegel. Bis Ende Juni wolle die Flughafengesellschaft die Freigabe erreichen. Doch um den geplanten Eröffnungstermin zu halten, müsse eine andere zwingend notwendige Prüfung aller Sicherheitssysteme schon im Laufe des gleichen Monats beginnen.

"Auch an einem Plastikdübel kann die Inbetriebnahme scheitern"

Der zuständige Landrat Stephan Loge, dem das für den BER zuständige Bauordnungsamt untersteht, äußerte sich im ARD-Magazin Kontraste skeptisch zum Eröffnungstermin im Oktober 2020. Loge erinnerte an frühere geplatzte Eröffnungstermine: "Wir haben da so ein bisschen Déjà-vus." Das Bauordnungsamt verhinderte 2012, dass der Flughafen in Betrieb ging, ohne fertig zu sein.



Seit einigen Wochen gibt es Berichte, nach denen auch der Termin 2020 bedroht wäre, wenn es für bestimmte Dübel im Terminal keine Einzelfallzulassung gebe. Die Flughafengesellschaft bestätigte, dass für Befestigungslösungen zum Teil noch Zulassungen fehlten. Landrat Loge sagte: "Auch an einem Plastikdübel kann die Inbetriebnahme scheitern." Er schloss aus, "ein Auge zuzudrücken".

Offiziell halte die Flughafengesellschaft an ihrem Terminplan fest, berichtet Spiegel Online. Dennoch könne sich auch die Fertigstellung des BER-Erweiterungsbaus Terminal 2 verschieben. Die sei für Mai 2020 geplant. Neuer Termin könne Anfang 2021 sein. In der kommenden Woche wird der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft tagen.

Der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte, Lütke Daldrup müsse "umfassend und ehrlich erklären, warum diese seit langer Zeit bekannten Mängel immer noch nicht gelöst sind" und warum die Risiken für die Fertigstellung des Flughafens "der Öffentlichkeit und den zuständigen Ausschüssen bis jetzt vorenthalten wurden". Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) müsse "begründen, warum sein Ministerium weggeguckt hat". Hofreiter forderte einen Plan B vom Flughafenchef. Selbst der komplette Umbau des Hauptterminals dürfe kein Tabu sein.