Trotz der Ankündigung neuer Sonderzölle durch US-Präsident Donald Trump will China vorerst an weiteren Handelsgesprächen mit den USA festhalten. "Das chinesische Verhandlungsteam bereitet sich darauf vor, zu Verhandlungen in die USA zu reisen", teilte Außenamtssprecher Geng Shuang in Peking mit.

Die chinesische Regierung bemühe sich "um weitere Informationen", sagte der Sprecher auf Fragen zu der neuen Verhandlungsrunde und dem geplanten Termin. Den ursprünglich für diese Woche angesetzten Termin bestätigte der Sprecher allerdings nicht. Zudem erwähnte Shuang nicht ausdrücklich, ob der Chefunterhändler, Vizepremier Liu He, die Delegation anführen werde.

Handelsstreit - Donald Trump kündigt neue Sonderzölle gegen China an Ab kommenden Freitag sollen erhöhte Zölle von 25 Prozent auf chinesische Produkte gelten. Es ist unklar, ob die geplanten Handelsgespräche stattfinden. © Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Eigentlich sollten die Gespräche über eine Lösung im Handelskonflikt an diesem Mittwoch in Washington fortgesetzt werden. US-Medien hatten jedoch berichtet, dass China eine Absage oder Verschiebung der Verhandlungen erwägt, nachdem Trump am Sonntag überraschend angekündigt hatte, von Freitag an die bereits geltenden Sonderzölle auf Wareneinfuhren aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar von bisher zehn auf 25 Prozent zu erhöhen. Zusätzlich drohte er mit einer Ausweitung dieser Sonderzölle auf alle Einfuhren aus China. Die chinesische Regierung hatte in der Vergangenheit wiederholt deutlich gemacht, nicht unter Druck zu verhandeln.

Die US-Regierung wirft der chinesischen Regierung unter anderem Diebstahl geistigen Eigentums und Technologiespionage vor. In der Folge hatte US-Präsident Trump im vergangenen Jahr chinesische Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen von zehn Prozent belegt. China reagierte darauf mit Vergeltungszöllen in ähnlichem Umfang. Zuletzt hatten sich beide Seiten jedoch darauf geeinigt, weitere Zölle vorerst auszusetzen und Verhandlungen aufzunehmen.