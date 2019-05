In der Praxis hat der EU-Emissionshandel nicht gut funktioniert. Weil es zu viele Zertifikate gab, war ihr Preis über lange Zeit hinweg viel zu niedrig, um klimafreundliche Investitionen anzustoßen.

Grundsätzlich wäre es denkbar, den europäischen Zertifikatehandel auf den Verkehrs- und den Gebäudebereich auszuweiten, um den sich die Debatte derzeit vor allem dreht. Handlungsbedarf bestünde: In Deutschland ist der Verkehr der drittgrößte Emittent mit einem Anteil von fast 18 Prozent am gesamten Treibhausgasausstoß, und gerade seine Emissionen sind seit 1990 so gut wie nicht gesunken. Doch der Teufel liegt im Detail. Ein Beispiel: Im bisherigen Emissionshandel kaufen die Endverbraucher der Energie die Zertifikate, also beispielsweise Kraftwerks- und Fabrikbetreiber. Wer aber sollte im Verkehrssektor die Emissionsrechte kaufen müssen: Raffinerien? Tankstellen? Die Autofahrer? Das zu entscheiden und die neuen Regeln dann ins bestehende System zu integrieren ist nicht trivial und würde vermutlich lange dauern. "Es wäre viel zu kompliziert, das auszuweiten", sagt Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. "Es gab testweise ein paar Pilotvorhaben auf kommunaler Ebene, aber die haben alle nicht funktioniert."

Der niedrige Zertifikatspreis ist ein weiteres Problem. Würde der Verkehrssektor in den EU-Emissionshandel mit einbezogen, würde er sich vermutlich einfach freikaufen, schreibt der Sachverständigenrat für Umweltfragen in einem Sondergutachten für die Bundesregierung. "Dieser Zukauf würde jedoch nicht zu zusätzlichen Emissionsminderungen in gleicher Höhe in anderen Sektoren führen, sondern stattdessen den (...) hohen Zertifikateüberschuss senken." Der klimapolitische Effekt wäre gleich null. Erst langfristig könnte sich das ändern, etwa durch den zunehmenden Einsatz von Elektrofahrzeugen, falls sie mit sauberem Strom betrieben werden.