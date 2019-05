Altmaier setzt sich für eine aktivere staatliche Industriepolitik im globalen Wettbewerb ein. Um unerwünschte Übernahmen durch ausländische Investoren zu verhindern, soll es möglich sein, dass sich der Staat an Unternehmen beteiligt – wenn auch nur für einen begrenzten Zeitraum: "Nur in sehr wichtigen Fällen soll der Staat für einen befristeten Zeitraum selbst als Erwerber von Unternehmensanteilen auftreten können", heißt es in der Strategie. Hier habe er das Beispiel des Augsburger Robotikkonzerns Kuka vor Augen gehabt, so Altmaier, den ein chinesisches Unternehmen übernommen hat. Seine Idee ist es, einen speziellen Fonds einzurichten, der greift, wenn ein Unternehmen aus einer Schlüsselindustrie oder einem Hochtechnologie-Bereich von einem ausländischen Investor übernommen werden könnte.

Um die Zukunft von deutschen Unternehmen wie ThyssenKrupp, Siemens, den Autoherstellern oder Finanzinstituten wie der Deutschen Bank zu sichern, sollen Firmenzusammenschlüsse und Übernahmen leichter möglich sein. Dazu solle das europäische und auch das deutsche Wettbewerbsrecht geändert werden: "Wir brauchen mehr europäische Champions, um uns im Wettbewerb mit China und den USA zu behaupten", begründete Altmaier. In den USA und China seien in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche neue große Weltmarktkonzerne entstanden, in Deutschland gebe es kaum noch neue Großkonzerne. Sein Vorbild auf EU-Ebene ist Airbus. Altmaier hatte unter anderem kritisiert, dass die EU-Kommission im Januar aus Sorge um zu viel Marktmacht innerhalb der EU eine Fusion der Zugsparten von Siemens und Alstom ablehnte. Der Wirtschaftsminister fürchtet, dass die Unternehmen allein im internationalen Wettbewerb nicht konkurrenzfähig sind.

Die Belastung für Unternehmen will Altmaier durch umwelt- und sozialpolitische Maßnahmen reduzieren. Dazu zählen vertretbare Energiepreise, niedrige Steuern und eine Abgabenlast von weniger als 40 Prozent.