Es gab Zeiten, da fürchtete sich die Welt vor Japan. Seine Unternehmen und Multimillionäre kauften quer über den Globus ein. Sony holte sich den Filmproduzenten Columbia Pictures, Mitsubishi übernahm weite Teile des Rockefeller Center, die Hotelgruppe Minami kaufte Schloss Gymnich bei Köln und das Bauunternehmen Aoki das Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten. Es war noch Kalter Krieg, als der US-Ökonom und spätere Finanzminister Lawrence Summers warnte, Japan sei eine "größere Bedrohung für die USA als die Sowjetunion".

Mehr als drei Jahrzehnte später wird ein Land aus Ostasien wieder als Bedrohung wahrgenommen: China. Bereits 2011 hatte es Japan als weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft abgelöst. Investoren aus der Volksrepublik versuchen heute weltweit Schlüsselindustrien zu kaufen und in den alten Industrieländern sorgt man sich um die Expansionsstrategie der Chinesen. In Deutschland hat besonders der Kauf des Roboterherstellers Kuka – ein weltweit führender Hightech-Betrieb dieser Sparte – für Aufsehen gesorgt. Unbehagen bereiten Unternehmen wie der Netzwerkausrüster Huawei, der jahrelang ohne große Widerstände in der deutschen und europäischen Telekommunikationsbranche Anlagen bauen konnte. Heute steht Huawei unter Spionageverdacht.



Der augenfälligste Beleg für das neue Unbehagen ist sicher Pekings "One Belt, One Road"-Plan. Mit rund 900 Infrastrukturprojekten in gut 60 Ländern mit zwei Dritteln der Weltbevölkerung, die ein Volumen von 850 Milliarden US-Dollar umfassen sollen, investiert das Land derzeit in Straßen, Häfen, Brücken, Bahntrassen, Pipelines und Glasfasernetze. Neue Seidenstraße wird das Projekt auch genannt.



Großprojekte mit Vermerk "Quality"

Allerdings ist China längst nicht der einzige Staat, der mit einem nationalen Plan weltweit investiert, derzeit erreicht es nicht einmal das größte Investitionsvolumen. Überragt wird China von jenem Land, vor dem der Welt ihre Angst längst vergangen ist: Japan. Je mehr Geld die Regierung aus Peking jenseits der eigenen Landesgrenzen ausgibt, desto mehr scheint auch der ungeliebte Nachbar aus Tokio im Ausland zu investieren. Asiens zwei Großmächte leisten sich gerade ein Wettrennen um regionalen Einfluss.

Wie sehr Japan sich motiviert fühlt, zeigen mehrere Vergleichsstatistiken. Da ist etwa der jüngste Investitionsreport der UN-Behörde für Handel und Entwicklung UNCTAD von 2018, demzufolge Japan mit 160 Milliarden US-Dollar hinter den USA der weltweit zweitgrößte Auslandsinvestor ist. China wurde auf den dritten Platz verdrängt.







Zahlen des japanischen Finanzministeriums dokumentieren zudem, dass sich der Besitz japanischer Unternehmen im Ausland innerhalb von fünf Jahren verdoppelt hat. In der offiziellen Entwicklungshilfe ist Japan hinter den USA der zweitwichtigste Geber, in den letzten fünf Jahren stiegen die Ausgaben noch einmal merklich an. Das entspricht dem Zeitraum, seit Chinas Regierungschef Xi Jinping 2013 erstmals international für sein Seidenstraßenprojekt warb.

Wie im Fall Chinas ist auch in Japan an vielen Auslandsinvestitionen der Staat beteiligt. Premierminister Shinzo Abe hat in den letzten Jahren gleich zwei Großprojekte vorgelegt. Da ist einerseits die "Partnership for Quality Infrastructure", die zunächst zwischen 2016 und 2020 110 Milliarden US-Dollar für Infrastrukturbau lockermachen sollte, dann für den Zeitraum von 2017 bis 2021 auf 200 Milliarden ausgeweitet wurde. Der Vermerk "Quality" wird als bewusst unfreundliche Abgrenzung von Konkurrenzangeboten aus China verstanden.