Kaum ein Rohstoff der Erde wird in so großen Mengen gehandelt wie Sand. Laut einer Studie des UN-Umweltprogramms Unep, die in Genf vorgestellt wurde, werden jedes Jahr 40 bis 50 Milliarden Tonnen Sand umgesetzt. Innerhalb der vergangenen 20 Jahre habe sich die Nachfrage nach Sand und Kies verdreifacht. Das Volumen eines gehandelten Rohstoffs sei nur bei Wasser noch größer.



Zugleich warnen die Autorinnen und Autoren der Studie vor dem unregulierten Abbau von Sand. Dies gefährde die Umwelt und befördere die Kriminalität: "Flüsse, Deltas und Küsten werden ausgewaschen, 'Sand-Mafias' blühen, und der Bedarf steigt weiter", heißt es in der Untersuchung von Unep.



Grund für die hohe Nachfrage nach Sand ist der weltweite Boom der Baubranche. Weil die Weltbevölkerung wächst und immer mehr Menschen in Städte ziehen, werde immer mehr gebaut. Jährlich, so schätzen die Vereinten Nationen, steige der Bedarf nach Sand und Kies für den Bau von Häusern und Straßen um 5,5 Prozent.



Ohne Sand drohen Überschwemmungen

Die möglichen Folgen des unregulierten Sandabbaus könnten großen Schaden verursachen: An Küsten- und Flusslandschaften führe übermäßiger Sandabbau vermehrt zu Überschwemmungen. Diese Ökosysteme würden mancherorts so stark beschädigt, dass sie für Tiere nicht mehr bewohnbar sind. Dort, wo viel Sand abgebaut werde, sinke zudem der Grundwasserspiegel. Gleichzeitig steige die Wahrscheinlichkeit von Dürren.

"Wir verbrauchen unser Sand-Budget schneller, als wir es verantwortungsvoll produzieren können", sagte Joyce Msuya, Direktorin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Durch eine bessere Regulierung des Sandabbaus ließe sich zeigen, dass "Infrastruktur und Natur Hand in Hand gehen können".

Die Vertreterinnen und Vertreter des UN-Umweltprogramm fordern eine klare Regulierung und nachhaltige Bewirtschaftung der weltweiten Sandbestände. Außerdem müsse die Gesellschaft über Sand-Alternativen in der Baubranche nachdenken.