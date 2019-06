Das Jahr des Schweines steht in China eigentlich im Zeichen von Wohlstand und Lebensfreude. Doch den Tieren selbst hat 2019 bislang nur Unglück gebracht: In der Volksrepublik grassiert die Afrikanische Schweinepest, mehr als eine Million Schweine mussten notgeschlachtet werden. Bis Ende des Jahres droht die Hälfte der Schweinefleischproduktion auszufallen. Da China aber so viel Schweinefleisch konsumiert wie kein anderes Land, treibt der Versorgungsengpass nun auch die Preise in Europa in die Höhe.



Wie groß das Ausmaß der Epidemie ist, ist unbekannt: Vergangenen August wurde der Virus zum ersten Mal in China entdeckt. Bis Ende Mai dieses Jahres hat er 22 Provinzen befallen, nach Behördenangaben trat er 129-mal im ganzen Land auf. Nach Einschätzung von Analysten dürfen diese Angaben aber weit untertrieben sein: Die niederländische Rabobank, ein international führender Finanzdienstleister in der Landwirtschaftsindustrie, geht davon aus, dass in China bis Ende des Jahres 150 bis 200 Millionen infizierte Schweine an der Schweinepest sterben oder gekeult werden müssen – die gesamte Schweineherde des Landes zählte vergangenes Jahr 360 Millionen Tiere.

"Viele Lokalbehörden vertuschen die Zahlen und berichten Fälle nicht nach oben. Die Bauern sind in Panik", schilderte es diese Woche ein anonymer Brancheninsider in einem Beitrag, der über die sozialen Medien in China zirkulierte. Die Regierung sichert betroffenen Bauern pro gekeultem Schwein zwar umgerechnet 155 Euro Entschädigung zu. Doch erkrankt auch nur ein Tier, wird die gesamte Provinz für die Schweineausfuhr gesperrt. Selbst Betriebe, die nicht von der Seuche befallen sind, werden in die Existenzkrise getrieben. Lokalkader versuchen darum, die Ausbrüche zu verschweigen.



Schweinefleisch ist beliebt in China

Ende Februar berichtete der CEO einer Schweinefarm in der Provinz Hebei auf Weibo, dem chinesischen Twitter-Äquivalent, dass in seinem Betrieb 15.000 Schweine gestorben seien. "Wir denken, es ist die Schweinepest, aber die Regierung weigert sich, das zu bestätigen." Der New York Times gegenüber sagten mehrere Farmer aus unterschiedlichen Provinzen, dass sie infizierte Schweine nicht gemeldet hätten. Andere erzählten, dass offizielle Stellen selbst bei einer Meldung nicht schnell reagiert hätten.



Für die Pekinger Zentralregierung wird der Kampf gegen die Schweinepest immer dringlicher: Schwein ist die meist konsumierte Fleischsorte in China, 128 Milliarden Dollar war der Markt 2018 wert. An die 50 Millionen Farmen leben von der Schweinezucht. Die Hälfte von ihnen sind Kleinstbetriebe im Hinterland mit weniger als 50 Tieren. Diese in der Regel armen Bauern trifft die Epidemie einerseits besonders hart. Andererseits ist es genau die Kleinteiligkeit der chinesischen Schweineindustrie, die das Ausbreiten der Seuche befördert: Laut Experten sind die meisten Kleinfarmer nicht dazu in der Lage, die nötigen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um den Virus einzudämmen.



Der Erreger der Afrikanischen Schweinepest ist äußerst aggressiv. Mehrere Monate überlebt er etwa in getrockneten Würsten, bis zu zwei Jahren in gefrorenem Fleisch. Auch Menschen, obwohl sie nicht erkranken, können den Erreger weitertragen.



"In der chinesischen Provinz verbreitet sich der Erreger oft über die Verfütterung von Lebensmittelresten, die ihrerseits bereits Schwein enthalten", sagt Nicolas Stöckert, der in Shanghai europäische Fleischproduzenten vertritt und ein langjähriger Kenner des chinesischen Schweinemarktes ist. Auch über wiederverwendete Transportbeutel von Schweinefutter und schlecht gereinigte Laster übertrage sich die Seuche.