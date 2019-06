Der Entwurf der Bundesregierung für den Bundeshaushalt 2020 hat nicht nur Kritik bei der Opposition ausgelöst. Vertreter der Wirtschaft beklagten, die Prioritäten seien falsch gesetzt, die Sozialausgaben seien zu hoch. "Die Sozialausgaben wachsen weiter, während die Koalition für die Förderung künstlicher Intelligenz zusätzlich nur eine Milliarde Euro bis 2023 investieren will", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Joachim Lang. "Das ist ein krasses Missverhältnis." Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sprach von einer "deutlichen Schräglage" des Haushalts. "Die Quote für Sozialabgaben, die auf rund 53 Prozent ansteigt, schränkt Wachstumsanreize ein und wird zum Ballast für die Wirtschaft."

Auch die Arbeitnehmervertreter reagierten kritisch: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bemängelte, das Festhalten an der schwarzen Null sei nicht mehr tragbar. Ausgaben von knapp 360 Milliarden Euro "reichen nicht aus, um die Investitionsbedarfe in Deutschland zu decken", sagte Vorstandsmitglied Stefan Körzell. Nötig seien "öffentliche Investitionen in den Bereichen Digitalisierung, Pflege, Energieeffizienz und Bildung und dem Ausbau der Infrastruktur".

Kritik am Verzicht der Regierung auf eine neue Nettokreditaufnahme kam von mehreren Seiten. "Für die Koalition ist der Fetisch der schwarzen Null längst zum Selbstzweck geworden", sagte der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Sven-Christian Kindler. Der Verzicht auf neue Schulden bringe nichts, wenn "wichtige Zukunftsaufgaben" nicht angepackt würden, darunter "Klimaschutz oder Investitionen, um eine gerechte ökologische Transformation der Wirtschaft zu ermöglichen".



Mehr Ausgabendisziplin

Der Budgetplan von Finanzminister Olaf Scholz (SPD), den das Kabinett am Mittwoch beschlossen hatte, sieht für kommendes Jahr Ausgaben in Höhe von 359,9 Milliarden Euro vor. Das sind 2,7 Milliarden Euro weniger als zunächst geplant. Hintergrund sind die schwächere Konjunktur und weniger stark steigende Steuereinnahmen. Scholz sagte, trotz der schwierigeren Rahmenbedingungen könne die Regierung "viel Geld" ausgeben. Das Budget stärke den sozialen Zusammenhalt durch die "sehr große Steuerentlastung" durch die beschlossene Abschaffung des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Steuerzahler. Scholz' Angaben nach werden die Verkehrsinvestitionen "auf Rekordniveau" gebracht. Eine "massive Steigerung" erfährt auch der Verteidigungshaushalt. Bei den Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit gebe es ebenfalls eine "enorme Verbesserung". Alles dies gelinge ohne neue Schulden.

Der Bund der Steuerzahler verlangte dagegen mehr Ausgabendisziplin. Verbandspräsident Reiner Holznagel warf Scholz vor, er könne "nur mithilfe der aktuell hohen Asylrücklage sowie willkürlicher Sparvorgaben" ein Abrutschen in die Neuverschuldung verhindern. "Die Bundesregierung muss ihre Ausgabenpolitik dringend ändern."

Die Unionsfraktion kündigte bereits Änderungen am Haushaltsentwurf in den parlamentarischen Beratungen an. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), nannte unter anderem die geplante Absenkung der Barmittel für den sozialen Wohnungsbau "nicht nachvollziehbar". Außerdem müssten "nicht notwendige Ausgaben und Subventionen" auf den Prüfstand.