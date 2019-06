Die gute Nachricht ist: Die Vereinigten Staaten und China nehmen die Handelsgespräche wieder auf, die sie Anfang Mai im Streit abgebrochen hatten. Donald Trump kündigte nach einem "großartigen Gespräch" mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Osaka an, vorerst keine zusätzlichen Strafzölle auf chinesische Ausfuhren in die USA erheben zu wollen. Zuvor hatte er angedroht, die Tarife auf weitere Güter im Wert von rund 300 Milliarden Dollar um bis zu 25 Prozent zu erhöhen. Chinas gesamter Export in die USA wäre dann von Strafzöllen erfasst gewesen.

Diese Verschärfung des Handelskonflikts ist also zunächst abgewendet. Und noch ein bedeutsames Zugeständnis machte Trump: Amerikanische Firmen dürfen den Netzausrüster Huawei wieder beliefern. Das US-Handelsministerium hatte das Technologieunternehmen aus Shenzhen wegen einer angeblichen Bedrohung der nationalen Sicherheit auf eine schwarze Liste gesetzt. Von dieser Liste soll das Unternehmen zwar nicht sofort gestrichen werden, aber Geschäfte mit Huawei sind wieder erlaubt.

Im Gegenzug sagte China zu, deutlich mehr landwirtschaftliche Güter aus den USA zu importieren, um so das gewaltige Handelsdefizit zwischen den beiden Ländern zu verringern. Trump hatte dabei eine seiner wichtigsten Wählergruppen im Auge, "die großartigen Farmer im Mittleren Westen und großartigen Patrioten", die unter dem Handelskonflikt besonders stark zu leiden hatten.

Von China abkoppeln

Die schlechte Nachricht: Im Streit zwischen den USA und China geht es schon lange nicht mehr nur um den Handel. Es ist ein Großmachtkonflikt, der die Wirtschaft genauso erfasst wie die Technologie, die Außen- und die Sicherheitspolitik. Ein Konflikt, bei dem es am Ende um einen Systemwettbewerb geht und die Frage, wie weit China bereit ist, seinen autoritären Staatskapitalismus zu reformieren, um so gleiche Voraussetzungen in der Konkurrenz auf den Weltmärkten zu schaffen.

Dies wird nicht nur in Washington so gesehen. Auch die Europäische Union hat China jüngst in einem Strategiepapier einen "systemischen Rivalen" genannt. Aber im Unterschied zu den Europäern hat die Regierung Trump den Konflikt seit Jahren systematisch – wenn auch ohne erkennbare Strategie – verschärft.

Es gibt in Washington starke Kräfte, die sich von China "abkoppeln" wollen: Zu eng seien die beiden Volkswirtschaften inzwischen miteinander verschränkt, diese Abhängigkeit gefährde die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten. Zu jenen, die eine Politik des "decoupling" befürworten, gehören Sicherheitsberater John Bolton, Außenminister Mike Pompeo und Wirtschaftsberater Peter Navarro.