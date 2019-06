Auf dem G20-Gipfel in Osaka ist der Welthandel ein Schwerpunkt der Verhandlungen: US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping planen ein Gespräch über den bislang ungelösten Handelskonflikt zwischen beiden Ländern. Doch das ist nur der prominenteste Streitfall.

Seit Trump US-Präsident ist, befindet sich sein Land in einem permanenten Konflikt um Marktzugänge mit dem Rest der Welt: mit China, mit Mexiko und einigen EU-Staaten, auch mit Deutschland. Europa behandele die USA schlechter als China, klagt Trump. Deutschland nutze die USA aus, indem es Russland "Abermilliarden Dollar für Energie" bezahle und gleichzeitig den Schutz der USA erwarte.

Konsequenterweise streiten sich die USA unter Trump auch mit der Welthandelsorganisation WTO, deren Ziele dem Protektionismus des Präsidenten diametral zuwiderlaufen. Die WTO will "Sicherheit und Vorhersehbarkeit" des freien Welthandels gewährleisten, wie es in ihren Statuten heißt. Sie wurde 1994 gegründet, um Handelsschranken abzubauen und den globalen Freihandel voranzutreiben. Trump sieht die USA im freien Handel aber klar benachteiligt. Er tut das immer wieder öffentlich kund und bringt die WTO damit schwer unter Druck.

Jüngster Anlass für seine Klage war der Zollstreit zwischen den USA und China, über den gerade vor einem WTO-Gericht verhandelt wird. Die Richter müssen die Frage klären, ob die USA ihre Zölle gegen chinesische Importe zu Recht erhoben haben. Trump fürchtet eine Entscheidung zu seinen Ungunsten. WTO-Verfahren seien antiamerikanisch, erklärte er deshalb, und die Organisation ohnehin nur geschaffen worden, um die USA zu benachteiligen. Selbst für das US-Handelsbilanzdefizit, das 2017 bei 811,2 Milliarden Dollar lag, macht er die WTO verantwortlich. Und er behauptet, die USA würden fast alle Streitigkeiten verlieren.

Krise nicht erst seit Trump

Dabei hat seine Regierung gerade erst vor der WTO ein Streitschlichtungsverfahren gegen China gewonnen, das die USA bereits unter Barack Obama im Jahr 2016 initiiert hatten. In dem Fall ging es um die chinesischen Agrarsubventionen. Die USA warfen China vor, die heimischen Bauern unfair zu bevorteilen, und die WTO gab ihnen Recht. Trumps Regierung feierte das Urteil als großen Sieg für die US-Landwirte.



Kein anderes Land zieht so häufig vor die WTO wie die USA, die bisher 123 Verfahren angestrengt haben. Zugleich wird aber auch kein anderes Land so häufig verklagt, bisher in 153 Fällen.

Gerade für Exportnationen wie Deutschland ist die Funktionsfähigkeit der WTO von unschätzbarem Wert. Doch sie steckt in einer tiefen Krise – nicht erst seit Donald Trump. Immer mehr Mitgliedsstaaten schließen sich zu regionalen Handelspartnerschaften zusammen, statt sich allein auf die Regeln der WTO zu verlassen. Die EU beispielsweise schloss Abkommen mit Kanada und Japan, die Afrikanische Union will aus 52 Mitgliedsstaaten eine riesige Freihandelszone schaffen. Dadurch sinkt die Bedeutung der WTO.



Misere begann um 2000

Die Misere begann schon um die Jahrtausendwende. Bis dahin hatte sich die Organisation unter der Hegemonie der USA befunden, die ihre Macht einsetzten, um den Freihandel voranzutreiben und ihn nach ihren Vorstellungen zu formen. Doch seit im Jahr 2001 China und im Jahr 2012 Russland der WTO beigetreten sind, ist das vorbei. Seither gibt es innerhalb der Organisation mehrere Mächte mit grundlegend unterschiedlichen politischen Vorstellungen – und sie tragen ihre Konflikte natürlich auch in die WTO.

Das politische System Chinas passe kaum in die marktwirtschaftlich gedachte Ordnung der Welthandelsorganisation, sagt Holger Helstermeyer, Welthandelsexperte am King's College London. "Es stellt die WTO-Gemeinschaft vor gewaltige Probleme, den Giganten China fair in die Welthandelsorganisation einzufügen", und das sei eine der Hauptursachen für die gegenwärtigen Schwierigkeiten. Die Trump-Regierung verschärfe die Krise noch dadurch, dass sie mit der langjährigen US-amerikanischen Tradition der internationalen Zusammenarbeit breche.