Die US-Zölle auf mexikanische Waren werden – wie von Präsident Donald Trump angedroht – am Anfang kommender Woche in Kraft treten. Dies teilte Trumps Sprecherin, Sarah Sanders, mit. Demnach gibt es zwar "viel Fortschritt" in den Verhandlungen mit dem Nachbarland über die Einwanderungspolitik, dennoch bleibe es bei der Verhängung der Zölle. "Unsere Position hat sich nicht verändert", sage Sanders während des Rückflugs des Präsidenten von seiner Europareise.

Die US-Regierung will Mexiko dazu bringen, die härter gegen Migranten vorzugehen, die illegal in die USA gelangen wollen. Hierzu hatte Trump mit den Zöllen gedroht – für den mexikanischen Präsidenten eine unzulängliche Vermischung der beiden Themen. "Leider wird das Thema der Migration mit dem Handel vermengt", kritisierte Andrés Manuel López Obrador. Statt das Therma in seiner täglichen Pressekonferenz weiter auszuführen, machte er anschließend lächelnd mit beiden Händen das Friedenszeichen.

Jährlich fliehen Hunderttausende Menschen vor Armut und Gewalt in Mittelamerika und machen sich über Mexiko auf den Weg in die Vereinigten Staaten. Zuletzt hatte der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard angekündigt, dass 6.000 Nationalgardisten an die Südgrenze seines Landes entsendet werden sollen, um Migranten aus Zentralamerika zu stoppen. Diese Maßnahme reicht der US-Regierung aber offensichtlich nicht.

Selbst in Trumps republikanischer Partei lehnen viele die geplanten Sonderabgaben ab, weil sie die Wirtschaft beider Länder belasten könnten. In einem Interview im US-Fernsehsender Fox gab sich Trump zuletzt aber entspannt: "Ich mache mir keine Sorgen. Sie brauchen uns, wir brauchen sie nicht."