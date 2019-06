Der Bund wird zukünftig die Trägerschaft beim Ausbau des Mobilfunks übernehmen. Darauf haben sich Union und SPD bei einer Klausur der Fraktionsspitzen in Berlin geeinigt. Mit diesem Schritt will die Koalition die Mobilfunkversorgung in Deutschland wesentlich verbessern. Wie aus einem Papier der Sitzung hervorgeht, wird der Bund eine neue Mobilfunk-Infrastrukturgesellschaft für den Bau von Mobilfunkmasten in unversorgten Regionen schaffen.

Die Mobilfunkbetreiber haben laut des Papiers zugesagt, bis Ende 2020 insgesamt 99 Prozent der Haushalte zu versorgen. Mit der neuen Infrastrukturgesellschaft soll der Bund dort eingreifen, wo der wirtschaftliche Ausbau nicht funktioniere und weiterhin Versorgungslücken bestünden. Gleichzeitig wolle man den Sprung zum nächsten Mobilfunkstandard 5G nehmen und somit die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung von Schlüsseltechnologien in der Wirtschaft schaffen.

Außerdem soll der Bund über die Gesellschaft den Bau von eigenen Mobilfunkmasten in Auftrag geben können – und zwar auf bundeseigenem Gelände. Damit soll der Ausbau beschleunigt und langwierige Genehmigungsverfahren vermieden werden. Geplant ist, dass ab 2020 Mittel für den Bau der ersten Masten zur Verfügung gestellt werden. Der Bund will beim Ausbau intensiv mit den Ländern und den Kommunen vor Ort kooperieren.

Bis zum Vorabend der Klausur waren sich SPD und Union uneinig bei der Frage der Trägerschaft. Letztlich stimmte die SPD dem Vorschlag der Union zu.