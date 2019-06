Ja, bislang werden circa 0,9 Prozent der zurückgeschickten Waren von den Unternehmen gespendet. Das geht aus einer Studie Björn Asdeckers hervor. Amazon beispielsweise kooperiert mit der Plattform innatura, die Sachspenden an soziale Organisationen weiterreicht. Davon profitierten seit 2013 laut Amazon 45.000 Bedürftige. Manchmal sprechen aber Sicherheits- oder Hygienegründe dagegen, Produkte zu spenden. Der Modehändler Zalando gibt an, "Restbestände an Organisationen wie beispielsweise humedica zu spenden".

Das Spenden ist gar nicht so einfach, sagt Asdecker, weil viele Händler nicht bereit sind, dann noch die Mehrwertsteuer für diese Waren zu bezahlen. Da setzt der Vorschlag der Grünen an, für solche Spenden die Mehrwertsteuer zu erlassen. Aber auch das könnte Probleme mit sich führen, weil manche soziale Unternehmen in Deutschland gespendete Ware im Ausland wieder verkaufen.