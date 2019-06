Laut Berliner Statistikamt leben aktuell mehr als 3,7 Millionen Menschen in der Hauptstadt. Und nach dem aktuellen Mietspiegel der Berliner Stadtentwicklung gibt es für diese Menschen 1.906.400 Wohnungen in Berlin. Die meisten davon sind Mietwohnungen – mehr als 1,6 Millionen. Das entspricht einem Anteil von 85 Prozent. Dazu zählen auch die gut 105.500 Sozialwohnungen, für die eine niedrigere Nettokaltmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter gilt. Zum Vergleich: Laut Mietspiegel beträgt die durchschnittliche Nettokaltmiete in Berlin derzeit 6,72 Euro.

Das ist übrigens viel weniger als in Hamburg (8,44 Euro) oder München (11,69 Euro). Zudem sind die Mieten in der letzten Zeit nicht mehr so stark gestiegen. Während die Nettokaltmieten zwischen 2015 und 2017 noch um jährlich 4,6 Prozent anstiegen, waren es zwischen 2017 und 2019 2,5 Prozent. Ein Grund dafür dürfte die Mietpreisbremse sein.

Dennoch sind freie Wohnungen mit Mieten auf Niveau der durchschnittlichen Nettokaltmiete kaum zu finden. Der geringe Preis im Mietspiegel erklärt sich dadurch, dass noch viele Bestandswohnungen mit sehr alten und günstigen Mietverträgen in die Berechnung einfließen. Das senkt den Schnitt. Bei freien Mietwohnungen liegt die Nettokaltmiete pro Quadratmeter deutlich über zehn Euro, hat die Investitionsbank Berlin ermittelt. Es herrschen also eher Münchner Verhältnisse in Berlin.

Hinzu kommt, dass die Zahl der Sozialwohnungen in der Hauptstadt zuletzt rückläufig war. 2010 gab es noch etwa 165.500 Sozialwohnungen. Ein weiteres Problem in Berlin ist: Die Menschen haben im Vergleich mit anderen Großstädten weniger Geld. Das durchschnittliche Nettohaushaltseinkommen liegt bei 1.950 Euro. Das führt dazu, dass viele Menschen in der Hauptstadt deutlich mehr als 30 Prozent, in der Spitze sogar über 50 Prozent ihres Einkommens nur fürs Wohnen ausgeben müssen.

Zu allem Überfluss wird in Berlin trotz vieler Neubauten weiterhin zu wenig gebaut. 2018 wurden 16.706 Wohnungen neu errichtet, das war etwas mehr als ein Jahr zuvor. Es müssten aber mindestens 20.000 neue Wohnungen pro Jahr sein, damit allein alle, die neu nach Berlin ziehen, ein Dach über dem Kopf haben. Pro Jahr kommen mindestens 40.000 Menschen neu in die Hauptstadt.