Angesichts der Unsicherheit über den Austritt Großbritanniens aus der EU ist der deutsch-britische Handel seit Jahresbeginn deutlich zurückgegangen. Das geht aus neuen Zahlen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) hervor. Danach exportierten deutsche Unternehmen von Januar bis Mai Waren im Wert von etwa 35 Milliarden Euro nach Großbritannien – im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang von 2,3 Prozent. Die Importe aus Großbritannien sanken noch deutlich stärker, und zwar um 6,1 Prozent auf 15 Milliarden Euro.

Mit einem Handelsvolumen von 50 Milliarden Euro in den ersten fünf Monaten des Jahres liegt das Vereinigte Königreich demnach aktuell nur noch auf Rang 7 der wichtigsten deutschen Handelspartner. 2017 war es noch Rang 5, 2018 auf Rang 6.

DIHK-Präsident Eric Schweitzer und andere Vertreter der deutschen Wirtschaft hatten den künftigen britischen Premierminister Boris Johnson bereits vor einem ungeordneten Brexit gewarnt. Der Brexit sei bereits jetzt eine große Belastung für die deutsche Wirtschaft, sagte Schweitzer.



70 Prozent der Betriebe mit Geschäftsbeziehungen nach Großbritannien erwarteten 2019 schlechtere Zahlen. Jeder achte will seine Investitionen auf andere Märkte verlagern – vor allem in die Länder des EU-Binnenmarkts. "Die neue britische Regierung hat immer noch die Chance, die negativen Folgen des Brexit für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Kanals zu begrenzen. Die Unternehmen benötigen endlich einen klaren Fahrplan."

Warnungen des Europäischen Wirtschaftsverbands

Auch der europäische Wirtschaftsverband Businesseurope hat Johnson vor den Folgen eines ungeregelten Brexits gewarnt. Die Folgen eines No-Deal-Brexits wären "massive Zölle von heute auf morgen", sagte der Generaldirektor von Businesseurope, Markus Beyrer, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Auch wenn Boris Johnson jetzt das Gegenteil behauptet, in diesem Punkt irrt er: Doch, es wird Zölle geben."

Beyrer sagte, ohne Vertrag werde das Vereinigte Königreich vom Status eines voll integrierten EU-Landes in den absoluten Nicht-Status stürzen. "Es gibt kaum ein Land auf der Welt, vielleicht von Nordkorea abgesehen, das einen noch schlechteren Stand an Vereinbarungen mit der EU hätte."

Businesseurope gehören Wirtschaftsverbände aus den EU-Staaten und einigen benachbarten Ländern an. Aus Deutschland sind der Industrieverband BDI und der Arbeitgeberverband BDA Mitglied.

Boris Johnson schließt ungeregelten Brexit nicht aus

Großbritannien soll bis zum 31. Oktober aus der EU austreten. Das Abkommen, das die scheidende Premierministerin Theresa May dafür mit der EU ausgehandelt hatte, fand im britischen Parlament allerdings dreimal keine Mehrheit. Daraufhin hatte May ihren Rücktritt als Regierungschefin und Vorsitzende der Konservativen Partei angekündigt.

Ein zentraler Streitpunkt des Abkommens ist vor allem der sogenannte Backstop. Dieser betrifft die Grenze zwischen der Republik Irland und der britischen Provinz Nordirland. Die Übergangslösung soll auch in Zukunft garantieren, dass die Grenze offen bleibt. Allerdings müsste Großbritannien dafür mit der EU eine Zollunion bilden, sodass an der irischen Grenze auf Zollkontrollen verzichtet werden kann. Dies lehnt eine Mehrheit der Abgeordneten im britischen Unterhaus ab.



Johnson hatte sich im Rennen um den Vorsitz der konservativen Partei gegen seinen Konkurrenten, Außenminister Jeremy Hunt, durchgesetzt. Am Mittwoch wird ihn Königin Elizabeth II. als Nachfolger von Theresa May zum Premierminister ernennen. Johnson hatte angekündigt, das Abkommen neu zu verhandeln, was die Europäische Union allerdings bisher ablehnt. Johnson hatte zudem angekündigt, den Austritt Großbritanniens aus der EU notfalls auch ohne Austrittsvertrag zu vollziehen.

Vergangene Woche hatte das britische Parlament beschlossen, dass das Unterhaus im Herbst die Lage im britischen Nordirland und damit auch den Brexit debattieren muss. Die Abgeordneten wollen es dem Premierminister damit erschweren, den Austritt ohne Abkommen umzusetzen. Im Gegensatz zu Boris Johnson gibt es im Parlament derzeit keine Mehrheit für einen ungeregelten Brexit. Ausgeschlossen ist ein No Deal mit der Entscheidung der Abgeordneten aber noch nicht.