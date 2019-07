Ein No-Deal-Brexit würde den britischen Staatshaushalt schwer belasten. Das ist das Ergebnis einer Berechnung des unabhängigen Office for Budget Responsibility, die die Behörde im Auftrag der britischen Regierung durchgeführt hat.



Der Analyse nach müsste Großbritannien im Fall eines sogenannten No-Deal-Brexits jedes Jahr 30 Milliarden Pfund – mehr als 33 Milliarden Euro – an zusätzlichen Schulden aufnehmen. Nach einem Austritt ohne Abkommen könnte das Bruttoinlandsprodukt schon bis Ende des Jahres 2020 um zwei Prozent schrumpfen.



Weniger Exporte, sinkende Investitionen, Verfall der Währung

Für ihre Schätzungen nahmen die Experten und Expertinnen an, dass ein EU-Austritt Großbritanniens ohne Vertrag sinkende Investitionen zur Folge haben werde. Zudem sei wegen erhöhter Handelsbarrieren ein Exportrückgang zu erwarten. Auch mit einem starken Wertverfall des britischen Pfunds müsse gerechnet werden.



Schon aktuell deuteten Umfragen unter Unternehmen darauf hin, dass das Wirtschaftswachstum schwächer ausfällt. "Das erhöht das Risiko, dass die Wirtschaft in eine ausgewachsene Rezession gerät", heißt es im Bericht der Behörde.

Die Autorinnen und Autoren des Berichts wiesen darauf hin, dass für ihre Analyse nicht der schlechtmöglichste Fall vorausgesetzt worden sei: Beispielsweise seien kilometerlange Staus, die durch Zollkontrollen verursacht würden, für die Berechnung nicht berücksichtigt worden. Möglicherweise könnten die Folgen eines No-Deal-Brexits noch weitaus dramatischer ausfallen.



Dieser Deutung schloss sich auch der britische Finanzminister Philip Hammond an. "Ich fürchte sehr die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und unsere öffentlichen Finanzen, wie sie jetzt realistisch diskutiert werden". Der BBC sage der Minister: "Die Rezession wäre größer" als aus den neuen Berechnungen hervorgehe. Hammond hatte sich im Referendum über den EU-Austritt 2016 für einen Verbleib ausgesprochen.



Geplant ist der Brexit derzeit für den 31. Oktober. Ein Abkommen, das Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte, fand im britischen Parlament dreimal keine Mehrheit. Daraufhin hatte May ihren Rücktritt als Regierungschefin und Vorsitzende der konservativen Partei angekündigt.



May bleibt noch so lange geschäftsführend im Amt, bis ein Nachfolger gefunden ist. Die zwei verbleibenden Kandidaten, die sich um den Parteivorsitz bewerben, sind der ehemalige Außenminister Boris Johnson und sein Nachfolger in diesem Amt, Jeremy Hunt. Am 23. Juli soll bekanntgegeben werden, wer neuer Tory-Chef und damit auch neuer britischer Premierminister wird. Beide Bewerber schließen einen No-Deal-Brexit nicht aus.

Das britische Parlament beschloss unterdessen einen Gesetzeszusatz, der es erschweren soll, dass sich der Premierminister bei der Brexit-Entscheidung über das Parlament hinwegsetzt.