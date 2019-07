Die Zahl der Verdachtsfälle wegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Wie die beim Zoll angesiedelte Meldestelle Financial Intelligence Unit (FIU) in ihrer Jahresbilanz mitteilte, ist sie im Vergleich zu 2017 um ein Drittel auf 77.252 gestiegen. Damit hat sich das Meldungsaufkommen in den letzten zehn Jahren verelffacht.

Hintergrund des Anstiegs sind laut Zoll rechtliche Änderungen sowie eine zunehmende Sensibilisierung von Dienstleistern, insbesondere im Finanzsektor. So wurde etwa die Zahl der Firmen und Dienstleister, die Verdachtsmeldungen abgeben müssen, über die Jahre deutlich erhöht. Inzwischen sind beispielsweise auch Autohändler und Juweliere dazu verpflichtet, Verdachtsmomente zu melden. An die Stelle der Verdachtsanzeige trat außerdem eine automatisierte gesetzliche Verpflichtung zu Meldungen.

Mit mehr als 98 Prozent kamen auch 2018 fast alle Verdachtsmeldungen der FIU zufolge aus dem Finanzsektor. Die Zahl der Verdachtsmeldungen aus anderen Wirtschaftsbereichen stieg im Vorjahresvergleich von 398 auf 597 zwar deutlich an, war nach Einschätzung der Meldestelle aber immer noch gering.

Allerdings ist nicht klar, hinter wie vielen der Verdachtsmomente tatsächlich Straftaten stecken. Die FIU ist selbst keine Strafverfolgungsbehörde, sondern sammelt und kategorisiert die Verdachtsmeldungen. Nach einer ersten Analyse werden sie dann nach Priorität an die Ermittlungsbehörden weitergegeben.

Kritik an Ausstattung von Meldestelle

Die Meldestelle kündigte weitere Anstrengungen an, um die Unternehmen und Dienstleister stärker zu sensibilisieren. Allerdings gab es in der Vergangenheit Kritik, dass die FIU zu wenig Personal habe und nicht mit der Bearbeitung der Fälle hinterherkäme. Viele Landeskriminalämter würden Fälle oft nur mit erheblicher Verzögerung und unvollständigen Dokumenten erhalten.

Angesichts der vielen Verdachtsfälle übte die FDP Kritik an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Die FIU-Bilanz zeige, dass Deutschland noch immer "ein viel zu sicherer Hafen für Geldwäsche der organisierten Kriminalität ist", sagte FDP-Fraktionsvize Christian Dürr.