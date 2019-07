Angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China hat der Internationale Währungsfonds (IWF) vor einem "prekären" Wirtschaftsjahr 2020 gewarnt. Der IWF hatte seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft um 0,1 Prozent nach unten korrigiert. Auch Deutschlands Wirtschaftswachstum schätzt der IWF pessimistischer ein: Den Ökonomen und Wissenschaftlerinnen zufolge wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 0,7 Prozent zunehmen. Zuletzt war ein Wachstum von 0,8 Prozent vorhergesagt worden.



Als Prognose für das Jahr 2020 nannte der IWF ein Plus von 1,7 Prozent für die deutsche Wirtschaft – diese Anhebung sei aber vor allem auf eine geänderte BIP-Definition zurückzuführen.



Die Bundesbank hatte ebenfalls eine sinkende Wirtschaftsleistung in Deutschland für 2019 prognostiziert. Grund hierfür sei vor allem die schwache Auftragslage in der deutschen Industrie. Insbesondere in der Automobilindustrie sei zuletzt die Produktion deutlich zurück gegangen.

Indes leide die Weltwirtschaft neben den Handelskonflikt unter den unsicheren Folgen des Brexit. Ebenfalls dämpften die Spannungen zwischen Iran und der USA die Konjunkturperspektiven, hieß es vom IWF. Dementsprechend erwarten die Experten für 2019 nur noch einen Anstieg von 3,2 Prozent statt wie die im April prognostizierten 3,3 Prozent. Für das Jahr 2020 lägen die Erwartungen bei einem Plus von 3,5 Prozent. Beeinträchtigt werde die Weltwirtschaft zudem von geopolitischen Spannungen in der Golfregion.

Die Wachstumsprognose für 2020 gelte unter der Bedingung, dass sich aufstrebende Märkte und nicht-industrialisierte Ländern stabilisierten. Ebenso müsse zu Fortschritten bei der Lösung von Handelskonflikten komme, betonten Vertreter des IWF. Der Währungsfonds warnte Regierungen davor, "Zölle zum Ausgleich bilateraler Handelsbilanzen" einzusetzen.