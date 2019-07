Wenn die bisherige IWF-Chefin Christine Lagarde geht, soll ein Europäer – oder eine Europäerin – ihr nachfolgen. Dafür kämpfen die deutsche und französische Regierung gemeinsam. Dass Europa das Recht beansprucht, dieses Amt zu besetzen, entspricht einer alten Gewohnheit, aber es passt nicht mehr in die heutige Welt, schreibt Thorsten Benner, Direktor des Global Public Policy Institute (GPPi) in Berlin. Er ist der Ansicht, dass Europa sich schadet, wenn es an seinem Anspruch festhält. Hier begründet er, warum:



Europas Spitzenpolitikerinnen und -politiker setzen alles daran, um den Internationalen Währungsfonds (IWF) auch zukünftig in europäischen Händen zu halten. Auf dem Treffen der G7-Finanzminister im französischen Chantilly, das am Mittwoch beginnt, könnten die europäischen Minister ihren Kandidaten für die Nachfolge von Christine Lagarde bekannt geben – aber das wäre ein gravierender Fehler. Besser wäre, Europa gäbe seinen Anspruch auf die Besetzung des IWF-Chefsessels mit einem Europäer oder einer Europäerin ganz auf.



Es beschädigt Europas Bild in der Welt, auf einem aus der Zeit gefallenen Privileg zu bestehen. Stattdessen sollten die EU-Staaten einen offenen Auswahlprozess unterstützen, um einen herausragenden Nichteuropäer für die IWF-Spitze zu gewinnen. In zehn Jahren können dann auch wieder qualifizierte Europäer ins Rennen gehen.

Einigkeit für die falsche Sache

Seit 1946 kamen sämtliche elf Männer und Frauen auf dem IWF-Chefsessel aus Europa. Es ist das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen Europa und den USA, die im Gegenzug das Vorrecht beanspruchen, das Amt des Weltbank-Präsidenten zu besetzen. Als Anfang Juli klar wurde, dass IWF-Chefin Lagarde im Herbst aller Voraussicht nach zur Europäischen Zentralbank wechseln wird, zögerten Frankreich und Deutschland nicht, ihren Anspruch auf Benennung des Nachfolgers oder der Nachfolgerin zu verteidigen.



Der französische Finanzminister Bruno Le Maire erklärte, es sei im "europäischen Interesse, die Führung des IWF zu behalten". Er drängte auf eine schnelle innereuropäische Einigung auf einen einzigen Kandidaten "ohne nutzlose Rivalitäten". Bundeskanzlerin Angela Merkel bekräftigte, "dass es ein europäischer Anspruch ist, wieder den Präsidenten des IWF zu benennen". Und sie zeigte sich voller Energie, für die Durchsetzung dieses Anspruchs einzustehen: "Die Welt hat sich verändert, und deshalb werden wir dafür auch kämpfen müssen."

Selten war der zuletzt stotternde deutsch-französische Motor in jüngster Zeit in der EU so einig und entschlossen, selten wusste er den Rest der EU für sich zu gewinnen. Diesmal gelang es, nur leider für die falsche Sache. Die Bewahrung des Anspruchs auf die Besetzung der IWF-Spitze untergräbt Europas Glaubwürdigkeit als Unterstützer einer fairen multilateralen Ordnung. Vor zehn Jahren, beim G20-Treffen in London im April 2009, verpflichteten sich Europa und die USA, "dass die Leiter und das Führungspersonal der internationalen Finanzinstitutionen durch einen Auswahlprozess bestimmt werden sollten, der auf Offenheit, Transparenz und Eignung setzt".



Zehn Jahre gebrochene Versprechen

Im Klartext: Die Europäer und Amerikaner gaben damals das Privileg auf, die Chefs des IWF und der Weltbank aus den eigenen Reihen zu bestimmen. Staaten, die in den Vierzigern nichts abbekommen hatten, als Europa und die USA die internationalen Finanzinstitutionen unter sich aufteilten, war dieses Vorrecht schon lange ein Dorn im Auge. Endlich schienen die transatlantischen Partner dem Rechnung zu tragen.



Doch in den vergangenen zehn Jahren haben Europa und die USA das Versprechen von London immer wieder gebrochen. Im Jahre 2011 hievte die Europäische Union Christine Lagarde auf den IWF-Chefsessel. Fünf Jahre später sorgte sie für ihre Wiederwahl. Die USA bestimmten weiter den Weltbank-Präsidenten. Anfang dieses Jahres, als Weltbank-Chef Kim seinen Rücktritt bekannt gab, zuckte die Trump-Regierung nicht mit der Wimper und ließ David Malpass vom US-Finanzministerium an die Weltbankspitze wechseln.

Sicher, die Frage scheint berechtigt: Warum sollte sich Europa um ein zehn Jahre altes Versprechen scheren in einer Welt, die heute von skrupellosen Gestalten wie Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin dominiert wird? Und die Erwartung wäre verkehrt, das Weiße Haus, der chinesische Parteistaat und der Kreml könnten sich im Gegenzug dankbar und wohlwollend zeigen. Doch sie sind hier gar nicht das relevante Publikum – sondern die Staaten von Argentinien über Mexiko bis Südafrika, die weder Teil des alten transatlantischen Clubs sind noch Großmächte.