In der Diskussion über die Klimapolitik hat der unabhängige wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums ein Gutachten zur Bepreisung von CO2 vorgelegt. Darin empfehlen die Mitglieder des Beirats ein neues Steuermodell für den Energieverbrauch – und einen festen Preis für das klimaschädliche Gas Kohlenstoffdioxid.



Der Beirat von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach sich dafür aus, mit marktwirtschaftlichen Mitteln auf einen geringeren CO2-Ausstoß hinzuwirken. "Der CO2-Ausstoß muss teurer werden", sagte der Beiratsvorsitzende Klaus Schmidt bei der Vorstellung des Reformvorschlags. Ziel sei, Unternehmen und Bürgern Anreize zu geben, genau dort in Klimaschutz zu investieren, wo es am kostengünstigsten sei.

Als Ausgleich für einen CO2-Preis sollten die Stromsteuer wie auch verschiedene Abgaben für den Energieverbrauch gesenkt werden. Nach Ansicht des Beirats solle außerdem die EEG-Umlage, mit der der Ausbau der erneuerbaren Energien finanziert wird, abgeschafft werden.

Außerdem empfahl der Beirat, einen Emissionshandel für die Bereiche Verkehr und Gebäude einzuführen. Die Ausgabe der Rechte würde dann Stück für Stück immer weiter reduziert, um umweltfreundliche Autos oder Heizungen attraktiver zu machen, bis das Klimaziel erreicht ist. Die Berater Altmaiers plädierten in einem solchen Emissionshandel dafür, Mindest- und Höchstpreise einzuführen. Auf diese Weise könne den Marktteilnehmern glaubhaft vermittelt werden, in welchem Korridor sich der CO2-Preis in den nächsten Jahren bewegen werde, hieß es zur Begründung.

Eine Klimadividende für Bürgerinnen und Bürger

Mögliche Mehreinnahmen des Staates sollen dem Vorschlag nach nicht in den allgemeinen Bundeshaushalt fließen, sondern in Form einer Klimadividende an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben oder zweckgebunden für andere klimapolitische Maßnahmen verwendet werden.

Als Beispiel für einen Bereich, in dem diese marktwirtschaftlichen Anreizen Wirkung zeigen sollen, führte der wissenschaftliche Beirat den Braunkohleabbau an. Bei einem höheren C02-Preis würden Betreiber demnach keine Braunkohle mehr abbauen, weil es sich nicht mehr lohne. Wenn wirksame Emissionsmärkte geschaffen würden, könne der Staat auf einen "staatlich verordneten" Ausstieg aus der Kohleverstromung verzichten, sagte Schmidt. Eine von der Regierung eingesetzte Kommission hatte einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohlestromerzeugung in Deutschland bis 2038 empfohlen.



Der Wirtschaftsminister selbst sprach sich dafür aus, auch die Wettbewerbslage von Industrie und Mittelstand im Blick zu behalten. "Um wirksamen Klimaschutz zu möglichst geringen Kosten für Bürger und Unternehmen zu ermöglichen, sollten wir effiziente, marktorientierte Ansätze intensiv diskutieren und stets auch die internationale Dimension mitdenken", sagte der CDU-Politiker.

Im September will das Klimakabinett der Bundesregierung über Reformen zum Klimaschutz entscheiden. Am Donnerstag kommt die Runde unter der Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einer Sitzung zusammen. Die große Koalition hat sich vorgenommen, noch in diesem Jahr ein Klimaschutzgesetz zu beschließen.