Die deutsche Wirtschaft hat der Bundesbank zufolge weiter mit großen Problemen zu kämpfen. Im Monatsbericht für Juli kommt das Institut zu dem Schluss, dass sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal dieses Jahres leicht verringern wird. Zwar seien die Verbraucherinnen und Verbraucher dank einer guten Lage im Arbeitsmarkt in Konsumlaune und sorgten so für Auftrieb in der Binnenwirtschaft. Allerdings seien zuletzt Sondereffekte entfallen, von denen die Wirtschaft zu Jahresbeginn noch profitiert habe.

Einer dieser Sondereffekte war, dass angesichts des ursprünglich im März angesetzten Brexits viele Unternehmen ihre Käufe vorgezogen hatten. Der Analyse zufolge wirken sich nun zudem eine Stagnation in der Baubranche und der Einbruch von Aufträgen in der Industrie dämpfend auf die Konjunktur aus. Zusätzlich belasteten die von US-Präsident Donald Trump entfachten Zollkonflikte die exportabhängige Wirtschaft.



Allerdings bliebe auch ohne diese Sondereffekte die konjunkturelle Grundtendenz in der Zeit insgesamt schwach. Die Ökonomen erwarten, dass die Auftragslage in der exportorientierten Industrie weiter zurückgeht. Eine Erholung des Exportgeschäfts und der Industrie seien noch nicht erkennbar.

Im Sommer 2018 war das BIP um 0,2 Prozent geschrumpft. Danach stagnierte die Wirtschaft, bevor sie zum Jahresbeginn in Schwung kam. So war das BIP in den ersten drei Monaten von 2019 laut Statistischem Bundesamt um 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal gestiegen. Vor allem die Kauflust der Verbraucher und der Bauboom brachten Europas größte Volkswirtschaft zurück auf Wachstumskurs.



Eine erste Schätzung für das zweite Quartal will das Statistische Bundesamt am 14. August veröffentlichen. Viele Forschungsinstitute haben jüngst ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum 2019 aber gesenkt. Die Bundesregierung erwartet nur noch ein nur leichten Konjunkturanstieg von 0,5 Prozent.