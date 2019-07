Die große Mehrheit der Privathaushalte in Deutschland, in denen eine Reinigungskraft arbeitet, beschäftigen die Haushaltshilfen in Schwarzarbeit. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervor. Demnach arbeiteten im Jahr 2017 88,5 Prozent des Putzpersonals illegal.

Untersucht hatte die Schwarzarbeit von Reinigungskräften der Wirtschaftswissenschaftler Dominik Enste. Am IW leitet er die Bereiche Verhaltensökonomik und Wirtschaftsethik. Für seine Berechnung setzte Enste die Zahl von 41 Millionen Haushalten in Deutschland an. Davon beschäftigten mehr als 3,3 Millionen Haushalte gelegentlich oder regelmäßig eine Hilfe – der Großteil davon illegal: In 2,9 Millionen Haushalte werde schwarz gereinigt und eingekauft, sagte der Wissenschaftler.

Im Vergleich zum Jahr 2005 sei der Anteil der Schwarzarbeit von damals rund 93 um knapp fünf Prozentpunkte gesunken. Als Gründe dafür führte das IW die steuerliche Absetzbarkeit von haushaltsnahen Dienstleistungen sowie die vereinfachte Anmeldung über die Minijobzentrale an. Doch noch immer sei der Arbeitsplatz Privathaushalt weit davon entfernt, ein normaler Arbeitsplatz zu werden. Der Anteil der Haushalte, die eine Hilfe in Anspruch nähmen, bleibe dabei mit rund acht Prozent relativ konstant.



Wenn Reinigungskräfte legal beschäftigt werden, haben sie in der Regel Anspruch auf Rentenbeiträge, bezahlten Urlaub und Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Doch auch das Gehalt muss versteuert werden. Enste zufolge ist es häufig sogar schwierig, eine Putzkraft zu finden, die sich anmelden lasse. Oft seien es die Haushaltshilfen selbst, die das Geld lieber ohne Abzüge annähmen.

Etwa 90 Prozent der angemeldeten Reinigungskräfte in Privathaushalten sind weiblich.