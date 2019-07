Verbraucherschützer haben die Bundesregierung dazu aufgefordert, Provisionen beim Verkauf von Restschuldversicherungen schneller per Gesetz zu begrenzen. "Es ist wichtig, dass das Kabinett bald die erste Hürde nimmt und einen Gesetzentwurf beschließt", sagte Dorothea Mohn, Leiterin des Teams Finanzmarkt beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv).



Mit Restschuldversicherungen können Kreditnehmer die Rückzahlung eines Darlehens absichern. Die Versicherung greift zum Beispiel bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Die Höhe der Provision, die Versicherungsunternehmen Kreditinstituten beim Abschluss der Versicherung zahlen, kritisieren Verbraucherschützer schon seit Langem.



Das Bundesfinanzministerium hatte im Frühjahr vorgeschlagen, Provisionen beim Vertrieb von Kapitallebensversicherungen sowie Restschuldversicherungen zu deckeln. Um übermäßige Zahlungen zu vermeiden, soll die Abschlussprovision bei Restschuldversicherungen auf maximal 2,5 Prozent der Darlehenssumme begrenzt werden. Doch der Entwurf für ein entsprechendes Gesetz befindet sich noch in der Abstimmung zwischen den Ressorts.



Um den Gesetzgebungsprozess zu beschleunigen, plädiert Mohn dafür, zunächst nur für Restschuldversicherungen einen Provisionsdeckel zu beschließen. Eine Begrenzung sei bei diesen Versicherungen sinnvoll, "um die Provisionsexzesse, die in diesem Bereich bekannt sind, zu unterbinden". Nach Angaben des Finanzministeriums zahlen Verbraucher teilweise mehr als zehn Prozent der gewährten Darlehenssumme an Provisionen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichte 2017 eine Untersuchung, laut der 8,2 Millionen Menschen eine Restschuldversicherung haben.



Neben der Deckelung von Provisionen fordern die Verbraucherschützer auch, die Kreditvergabe und den Verkauf einer Restschuldversicherung zeitlich zu entkoppeln. Dadurch soll eine "Überrumpelungssituation für Verbraucher" ausgeschlossen werden. Oft hätten Kreditnehmer den Eindruck, dass sie ohne den Kauf einer Versicherung den Kredit nicht bekämen, heißt es in einer Stellungnahme des vzbv. Der Verband verweist auf eine Regelung in Großbritannien, wonach es verboten ist, die Restschuldversicherung innerhalb von sieben Tagen nach der Kreditvergabe zu verkaufen. Weiterhin soll diese Versicherung nur Kreditnehmern angeboten werden, bei denen ein entsprechender Bedarf besteht: "Konstellationen, in denen Rentnern Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit angeboten werden, sind auszuschließen."