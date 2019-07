Japan macht wieder Jagd auf Wale. Nach Angaben des Fischereiministeriums will das Land bis Ende des Jahres 227 Wale töten. Am Montag stachen Boote für die ersten kommerziellen Jagden seit 1988 in See. Am Tag zuvor war der Austritt Japans aus der Internationalen Walfangkommission (IWC) in Kraft getreten.



Durch ein Moratorium der IWC ist der kommerzielle Walfang seit 1986 international verboten. Im September 2018 scheiterte Japan in der IWC mit einem Antrag auf eine Rückkehr zum kommerziellen Walfang. Daraufhin kündigte das Land im Dezember seinen Rückzug aus der Kommission an. Die Entscheidung löste in mehreren Ländern und bei Aktivisten heftige Kritik aus.

Japan hatte schon vor seinem Austritt eine Lücke in der IWC-Vereinbarung genutzt, wonach Wale zu Forschungszwecken getötet werden dürfen. Ein Teil des Fleisches der getöteten Wale wurde anschließend zum Verzehr verwendet.



Das Land will sich bei der Jagd aber auf seine territorialen Gewässer beschränken. Die bisherige Jagd in der Antarktis will es einstellen. Insgesamt stehen 52 Zwergwale, 150 Brydewale und 25 Sei-Wale auf der Abschussliste, hieß es vom Fischereiministerium.