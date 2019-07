Gesetzlich versicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben 2017 wegen Krankheiten durch Sonnenlicht oder hohe Temperaturen an mehr als 40.000 Tagen nicht gearbeitet. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Insgesamt wurden demnach 12.000 Beschäftigte hitze- oder sonnebedingt krankgeschrieben. Zwischen dem Jahr 2008 und 2017 habe sich die Zahl dieser Fehltage mehr als verdoppelt, sagte die Linken-Bundestagsabgeordnete Jutta Krellmann, die die Anfrage gestellt hatte. Grundsätzlich schwankt die Zahl der Fehltage durch Hitze- oder Sonnenschäden – 2015 etwa wurde mit rund 50.000 Tagen der bislang höchste Wert erreicht. In der Tendenz steige der Wert.



"Hitze und brennendes Sonnenlicht können krank machen"

Für die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage seien unter anderem Patienten mit Hitzschlag, Sonnenstich oder bestimmten sonnenbedingten Hautschäden berücksichtigt worden. "Hitze und brennendes Sonnenlicht können krank machen", sagte Krellmann, die in ihrer Fraktion Sprecherin für Mitbestimmung und Arbeit ist. "Deshalb müssen Beschäftigte, die im Freien arbeiten, besonders geschützt werden." Den Angaben der Bundesregierung zufolge arbeiten in Deutschland rund 2,4 Millionen Menschen im Freien. Seit 2015 zählt etwa sonnenbedingter Hautkrebs als anerkannte Berufskrankheit. Mit zuletzt rund 5.300 Fälle gehöre diese Erkrankung zu den häufigsten Berufskrankheiten, hieß es von der Linkspartei.



Krellmann kritisierte, dass es die fehlende staatliche Kontrolle Arbeitgebern häufig erlaube, sich der Pflicht von angemessenen Schutzmaßnahmen zu entziehen. "Der beste Arbeits- und Gesundheitsschutz sind starke Betriebsräte", sagte die Politikerin. Gerade in der Baubranche sei jedoch in zu wenigen Betrieben ein Betriebsrat vorhaben – lediglich in drei Prozent. "Das ist besorgniserregend." Krellmann forderte, Betriebsratswahlen zu erleichtern und Betriebsräte besser zu schützen.

In Deutschland sind für die laufende Woche neue Hitzerekorde vorhergesagt: Am Donnerstag könnten die Temperaturen in mehreren Orten auf bis zu 41 Grad Celsius steigen. Der bisherige Höchstwert von 40,3 Grad wurde 2015 im bayerischen Kitzingen gemessen.



An dieser Entwicklung wird eindeutig die Klimaerwärmung sichtbar. Andreas Friedrich, Deutscher Wetterdienst

"Wenn die Modelle Recht haben, werden wir mehrfach den bisherigen Rekord brechen", sagte Andreas Friedrich, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Und nicht nur die hohen Temperaturen seien bemerkenswert, auch die Dauer der Hitzewelle: Im Raum Köln und Duisburg könnte es dem Deutschen Wetterdienst zufolge erstmals an drei Tagen am Stück 40 Grad heiß werden. "Das wäre eine Sensation und ein Stück deutsche Klimageschichte", sagte Friedrich. Die zunehmende Hitze nannte der Sprecher beuhruhigend. Es sei davon auszugehen, dass in diesem Jahrhundert die 40-Grad-Marke bereits im dritten Sommer – nach 2003 und 2015 – überschritten werden. "An dieser Entwicklung wird eindeutig die Klimaerwärmung sichtbar."



Für die Hitze mitverantwortlich ist das Hoch Yvonne, das von Süden und Südwesten subtropische Luft nach Deutschland bringt. Mit einem leichten Temperaturrückgang sei erst ab Samstag zu rechnen.



Auch Belgien und Frankreich wappnen sich gegen die Hitze

Doch nicht nur in Deutschland ist die Hitze deutlich zu spüren. In Belgien wurde wegen der hohen zu erwartenden Temperaturen sogar erstmals die höchste Warnstufe ausgerufen. David Dehenauw vom Königlichen Meteorologische Institut teilte auf Twitter mit, dass die Kriterien für den sogenannten "Code Rouge" erfüllt seien.



In den kommenden Tagen sei erneut mit Rekordtemperaturen zu rechnen. Die Alarmstufe Rot geht mit dem Aufruf an Bürgerinnen und Bürger einher, möglichst viel zu trinken, sich nicht zu überanstrengen und in kühlen Räumen aufzuhalten. Es gilt, den Anweisungen zuständiger Behörden Folge zu leisten.

In Frankreich, wo im Lauf der Woche mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius gerechnet wird, rief der nationale Wetterdienst in 80 Departements die Alarmstufe orange aus. Das berichteten verschiedene Medien. In mehreren Bezirken werde auch vor starken Gewittern gewarnt. In Paris sollen nach Polizeiangaben von Dienstag an Fahrverbote gelten – wegen der hohen Ozonbelastung. In der französischen Hauptstadt könnte es sogar 42 Grad warm werden.