In Deutschland werden zwar zahlreiche neue Wohnungen gebaut, aber immer noch nicht genug, um die Zielvorgabe der Bundesregierung zu erreichen. Im vergangenen Jahr sind rund 267.000 neue Wohnungen entstanden. Der Bestand erhöhte sich damit bis Ende 2018 auf 42,2 Millionen Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr war dies ein Anstieg um 0,6 Prozent. Im Vergleich zum Jahr 2010 erhöhte sich der Wohnungsbestand laut Statistik um 4,3 Prozent oder 1,8 Millionen Wohnungen.

Auf je tausend Einwohner kommen demnach derzeit 509 Wohnungen. Experten fordern angesichts des Wohnungsmangels in den Städten und Ballungsgebieten mindestens 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, in dieser Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen zu haben. Dafür müssten pro Jahr 375.000 Wohnungen gebaut werden.

Die aktuelle Wohnungsknappheit in den deutschen Ballungsräumen geht auch auf die steigenden Ansprüche der Bewohnerinnen und Bewohner zurück. Ende vergangenen Jahres stand in Deutschland eine Gesamtwohnfläche von knapp 3,9 Milliarden Quadratmeter zur Verfügung. Das waren pro Kopf 46,7 Quadratmeter und damit 1,7 Quadratmeter mehr als noch 2010. Die durchschnittliche Wohnung war knapp 92 Quadratmeter groß. In die Berechnungen gehen auch die rund 12,7 Millionen Einfamilienhäuser in Deutschland ein.

Bei der Bekämpfung von Wohnungsknappheit ist über die absoluten Zahlen des Bundesamts hinaus wichtig, wo und für wen gebaut wird. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) entstehen vor allem in den Städten zu wenige Wohnungen, auf dem Land hingegen zu viele. Zudem wird vor allem in dem Sektor für kleine und mittlere Einkommen zu wenig neu gebaut. Auch beim Bau von Sozialwohnungen bleiben die Zahlen hinter dem Bedarf zurück.