Der Städte- und Gemeindebund sieht zu viele und zu strenge Vorschriften als eine Ursache dafür, dass in Großstädten nicht genügend Wohnungen gebaut werden. Die etwa 20.000 bestehenden Baunormen und "überflüssige Standards" müssten abgebaut werden, forderte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung.



Außerdem müssten die Baubehörden der Kommunen mehr Personal bekommen, das Baurecht müsse vereinfacht und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Derzeit fehlen jährlich etwa 100.000 bezahlbare Wohnungen.

Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft wurde der Bedarf an Neubauwohnungen in Köln seit 2016 noch nicht mal zur Hälfte gedeckt (46 Prozent). Nur etwas besser war die Lage in Stuttgart (56 Prozent), München (67 Prozent), Berlin (73) und Frankfurt/Main (78).



Zu viele Neubauten auf dem Land, zu wenige in der Stadt

Ganz anders sieht es der Studie zufolge auf dem Land aus: Dort wird mancherorts zu viel neu gebaut, etwa in Sachsen-Anhalt, Sachsen, im Saarland und in den Randgebieten Bayerns. "Obwohl es auf dem Land viel Leerstand gibt, entstehen relativ viele Neubauten, die bevorzugt werden, obwohl Umbauten im Altbestand vielerorts sinnvoller sind", sagte Studienautor Henger.

In den Jahren 2019 und 2020 werden den Angaben zufolge in ganz Deutschland je 342.000 neue Wohnungen benötigt, um den Bedarf zu decken. Die Studienautoren schätzen jedoch, dass aktuell nicht mehr Wohnungen gebaut werden als 2018 (287.000). Die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage bleibt also groß.