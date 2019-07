In Deutschlands Großstädten ist es zu einem Risiko geworden, umziehen zu müssen. Wer sich bewegt, verliert. Denn die Neumieten steigen trotz Mietpreisbremse seit Jahren in einer Schnelligkeit, die die Deutschen zuvor nicht kannten. Mancher sieht da "Spekulanten" am Werk, geht gegen "gierige Konzerne" auf die Straße. Die Bürgerinitiative Deutsche Wohnen enteignen sammelte 77.000 Unterschriften für ein Berliner Volksbegehren gegen private Wohnungsgesellschaften wie Deutsche Wohnen oder Vonovia. Einst haben deutsche Städte ihnen begeistert ihre Wohnungen verkauft, jetzt sollen sie sich die Häuser wieder zurückholen, so die Vorstellung. Städte wie Berlin ersinnen, um solchen Bürgerbegehren den Elan zu nehmen, schon harsche Maßnahmen wie einen Mietendeckel.

Doch es lohnt sich, für die Mieter auch mal in eine ganz andere Richtung zu schauen: nicht auf die semisozialistischen Träumer in Berlin, sondern auf die Kapitalstrom-Dirigenten in Frankfurt. Dort, im gläsernen Turm der Europäischen Zentralbank am Main, wird nämlich mitentschieden, wie es für die deutschen Mieter weitergeht. Am heutigen Donnerstag wird EZB-Präsidenten Mario Draghi in seiner drittletzten regulären Pressekonferenz vor der Übergabe seines Amts an Christine Lagarde im November wohl klarmachen: Der Leitzins der Notenbank in Europa, der sowieso schon historisch niedrig liegt, wird niedrig bleiben und könnte demnächst sogar noch weiter sinken.



Und was hat das jetzt mit den Mieten zu tun? Sehr viel. Der niedrige Zins der Notenbank spiegelt sich im niedrigen Zins auf viele klassische Sparanlagen. Weder mit Staatsanleihen lässt sich noch verlässlich Geld sicher über die Zeit bringen noch mit dem einfachen Sparkonto. Das lässt Anleger verzweifeln, die auf Sicherheit setzen. Darunter sowohl die sogenannten Kleinsparer als auch die Großsparer wie Fonds, Family Offices oder Versicherungen. All sie suchen nach Möglichkeiten, ihr Geld irgendwo anzulegen, wo es nicht kontinuierlich weniger wird. Gefunden haben sie: Aktien und Immobilien. Die Immobilienpreise sind seit der Finanzkrise vor zehn Jahren rasant gestiegen, nicht nur in den Großstädten. So kostete eine Neubauwohnung in mittlerer bis guter Lage in Deutschland 2018 beinahe doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor, ein Reihenhaus 70 Prozent mehr. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Mieten. Denn wer ein Haus teuer gebaut oder gekauft hat, muss das finanzieren: Und dazu will er am liebsten eine höhere Miete durchsetzen.

Die Sparer von nebenan

Es ist also etwas kurz gegriffen, wenn Berliner Demonstranten den Mietenauftrieb einfach Spekulanten und gierigen Konzernen in die Schuhe schieben wollen. Denn erstens gehören nur elf Prozent aller Wohnungen in Deutschland den verteufelten privaten Wohnungsbaugesellschaften. Und zweitens gibt es Gründe, wieso so viele Hauskäufer unterwegs sind: Die ominösen Spekulanten entpuppen sich nicht selten als Sparer von nebenan (oder weiter weg) auf der Suche nach einer sicheren Wertanlage.

Der noch länger währende Niedrigzins, den Draghi anstrebt, ist also eine schlechte Nachricht nicht nur für diese Sparer, sondern auch für Mieter. Wenn diese Politik noch lange so weitergeht, stellt sich auch die Frage nach der Gerechtigkeit der niedrigen Zinsen wieder neu. Bislang hat die ungewöhnliche Geldpolitik der vergangenen Jahre keine klare Verteilungswirkung zulasten der Ärmeren gehabt. Denn viele von ihnen haben kein Vermögen und leiden deshalb auch nicht unter den niedrigen Sparzinsen. Aber vom Hauspreisanstieg profitieren meist nur die Wohlhabenderen, die Hausbesitzer. Und unter dem Mietenanstieg leiden die weniger Vermögenden, die sich keine eigene Wohnung leisten können. Dazu kommt ein Generationenproblem: Während ältere Deutsche häufig seit langer Zeit in der gleichen Mietwohnung wohnen und ihre Bestandsmieten kaum steigen, sind es die jungen Deutschen, die umziehen, weil sie anderswo eine Stelle bekommen oder eine Familie gründen. Sie bekommen die steigenden Mieten bei jedem Umzug zu spüren.

Es wäre also eine gute Idee, die Debatte um den Kurs der EZB einmal ganz anders zu führen und die Folgen nicht nur auf die Sparer, sondern auch auf die Mieter, auf Verteilung und Generationengerechtigkeit durch die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt in den Blick zu nehmen. Das Jammern des deutschen Sparers ist berechtigt, aber auch ein wenig langweilig, zumal er nie wütend genug war, um für die von ihm gewünschten Zinsen auf die Straße zu gehen. Soll der Sparer doch zugunsten einer besseren Wirtschaftslage Europas mal ein wenig verzichten, denkt sich so mancher Notenbanker heimlich. Das Jammern der Mieter allerdings geht politisch an die Substanz. Denn hier hat sich ein Unmut aufgebaut, der so weit verbreitet ist, dass sogar die absurdesten Politikvorschläge aus der Mottenkiste der Geschichte (Enteignung) auf einmal als letztes Mittel bei ansonsten ganz vernünftigen Parteien angesehen werden.

Ökonomen sprechen vom Zinsrätsel

Das alles allein dem EZB-Präsidenten in die Schuhe zu schieben, ist allerdings der Ehre zu viel. Ein Notenbankpräsident ist mächtig, aber er kann nicht allein die Richtung diktieren, in die sich der Zins der ganzen Welt bewegt. Ökonomen sprechen sogar vom Zinsrätsel, wenn sie über die vergangenen Jahre in Europa sprechen. Da hat die Notenbank nämlich zu den krassesten und ungewöhnlichsten Mitteln gegriffen, um Europas darbende Wirtschaft anzutreiben: dazu gehörten Negativzinsen und der Kauf von Staatsanleihen in nie zuvor gekanntem Ausmaß von mehr als zwei Billionen Euro. In der Folge solcher Aktionen sollten eigentlich die Inflation und der Zins irgendwann wieder steigen. Doch das gelang nicht recht. Insbesondere der Zins ist weiterhin historisch niedrig. Das jetzt aber durch noch längere Niedrigzinsen kurieren zu wollen – viele Ökonomen glauben nicht mehr, dass das hilft. Sowieso ist Geldpolitik entgegen dem Anschein, den die hochintelligenten Notenbankpräsidenten mit ihrer verklausulierten Sprache gerne erwecken, eine äußerst unpräzise Wissenschaft. Man kann selten präzise vorhersagen, was passiert, und sicher geglaubte geldpolitische Weisheiten werden alle paar Jahrzehnte zum Erstaunen aller widerlegt.

Es wäre also vielleicht im Sinne der Mieter, wenn Mario Draghi mal etwas anderes probieren würde. Die Zinsen anheben gar. Oder wenigstens mal Stoizismus. Schließlich ist weder die Wirtschaftslage Europas durchweg beunruhigend noch ist die Inflation besorgniserregend niedrig. Besorgniserregend sind höchstens die Tendenzen in vielen Ländern der EU, populistisch immer die anderen für ihr eigenes Unglück verantwortlich zu machen, statt mal mutig etwas anzugehen, was der Wirtschaft hilft. Der EZB-Präsident hat immer wieder versucht, Europa zu retten. Er ist darüber mächtig und einflussreich geworden, hat aber auch der Politik Freiräume zur Faulheit eröffnet. Denn er hat den Zwang, politische Lösungen zu finden, von der Eurozone genommen. Er muss Europa nicht ständig retten. Er kann es auch gar nicht mehr, denn seine Politik zeigt zunehmend unerwünschte Wirkungen. Jetzt sind mal die echten Politiker dran.