Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im August leicht gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren 2,319 Millionen Menschen als arbeitslos registriert. 44.000 mehr als im Juli, aber 31.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent.

Die Unterbeschäftigung, die auch Menschen erfasst, die gerade beispielsweise an einer Weiterbildung teilnehmen, lag bei 3,20 Millionen. Sie nahm leicht um 3.000 Personen zu. Im Vorjahresvergleich ging die Zahl um 29.000 zurück.

"Die konjunkturelle Schwächephase hinterlässt auch am Arbeitsmarkt leichte Spuren, insgesamt zeigt er sich aber robust. Das Beschäftigungswachstum hält an, verliert aber an Schwung und die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern geht auf hohem Niveau erneut zurück", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele.



Zahl der Erwerbstätigen steigt

Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern bewege sich auf hohem Niveau, gebe aber weiter nach, teilte die Behörde mit. Im August waren 795.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, demnach 33.000 weniger als vor einem Jahr. Saisonbereinigt hat sich der Bestand der bei der BA gemeldeten Arbeitsstellen um 8.000 Stellen verringert. Der Stellenindex der BA (BA-X), ein Indikator für die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland, sank im August 2019 um einen Punkt auf 242 Punkte. Er liegt damit 10 Punkte unter dem Vorjahreswert.



Bereits im Juli wurde ein leichter Anstieg festgestellt, der für die Jahreszeit üblich ist. Viele Unternehmen warten mit Neueinstellungen das Ende der Sommerferien ab. Zudem melden sich junge Leute zwischen Schulabschluss und Ausbildungsbeginn arbeitslos. Aber auch unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen stieg die Arbeitslosigkeit.



Die Zahl der Erwerbstätigen ist hingegen weiter gestiegen und lag nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes im Juli bei 45,29 Millionen – das waren 14.000 mehr als im Vormonat, im Vergleich zum Vorjahr waren es 374.000 Erwerbstätige mehr. Das Plus beruht laut BA weitgehend auf einer höheren Zahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter Arbeitnehmer.