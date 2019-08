45 Millionen Tonnen: So viel Getreide ist in diesem Sommer geerntet worden – oder so wenig. Der Deutsche Bauernverband hat die Erntebilanz für das laufende Jahr vorgestellt: Im Vergleich zur Missernte im extrem trockenen vergangenen Jahr sei der Ertrag zwar gestiegen. Lasse man das Jahr 2018 aber außer Acht, betrage der Rückgang der Ernteerträge rund sechs Prozent. Erneut hätten Hitze und Trockenheit in Teilen Deutschlands Einbußen bei der Ernte verursacht, der Ernteertrag sei "leicht unterdurchschnittlich".

Joachim Rukwied, der Präsident des Bauernverbandes, sagte der Deutschen Presse-Agentur, im Juni und Juli habe es in einigen Regionen Tage mit bis zu 40 Grad gegeben – "das drückt natürlich am Ende Erträge." Es werde deutlich, dass "dass die Wetterextreme zunehmen." Im Morgenmagazin der ARD warnte Rukwied, für manche Landwirte gehe es "jetzt an die Existenz".



Besonders in Mittel- und Ostdeutschland sowie in Teilen des Nordens habe zu wenig Niederschläge gegeben. Vor allem der Rapsanbau leide unter dem Mangel an Regen: Rukwied nannte die Pflanze "unser Sorgenkind". Raps sei für die Fruchtfolge enorm wichtig.

"Wenn es über Wochen nicht regnet, hilft das alles nichts"

Viele Landwirtinnen und Landwirte versuchten, der zunehmenden Trockenheit mit dem Anbau hitze- und trockenheitsresistenter Getreidesorten zu entgegnen, sagte Rukwied weiter. "Doch am Ende, wenn es über Wochen nicht regnet, hilft das alles nichts."

Finanziell stark betroffene Bauern haben auch in diesem Jahr staatliche Hilfe erhalten, insgesamt unterstützte der Staat die Landwirte mit 228 Millionen Euro. Die mit 69,7 Millionen Euro bis Ende Juli größte Einzelsumme aus dem Bund-Länder-Programm wurde in Brandenburg gezahlt. Auszahlungen sind noch bis 31. August möglich.

Das Bundesministerium für Landwirtschaft legt seinen Erntebericht am 29. August vor. Die Ministerin Julia Klöckner (CDU) forderte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter auf, eine Ackerbaustrategie vorzulegen. "Viele Bäuerinnen und Bauern stehen das zweite Jahr in Folge vor einer existenzbedrohenden Situation, während Agrarministerin Klöckner mit leeren Händen dasteht", sagte Hofreiter der Neuen Osnabrücker Zeitung. Spätestens nach dem trockenen Sommer 2018 hätte das Landwirtschaftsministerium "alle Register ziehen müssen, um schnell einen Plan für einen zukunftsfähigen, klimarobusten Ackerbau vorzulegen".