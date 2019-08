US-Präsident Donald Trump und der britische Premierminister Boris Johnson streben nach dem Brexit rasch einen britisch-amerikanischen Handelsvertrag an. "Wir werden bald ein Handelsabkommen abschließen können", sagte Trump nach einem Treffen der beiden am Rande des G7-Gipfels in Biarritz. Man werde einen "sehr großen" Pakt abschließen. Johnson sei im Übrigen "der richtige Mann" für den Brexit.

Der Angesprochene sprach von "riesigen Gelegenheiten", die es "für Großbritannien auf dem US-Markt" gebe. Der britische Premierminister räumte allerdings ein, dass die Verhandlungen mit der Regierung in Washington schwierig würden. "Ich habe großen Respekt vor US-Handelsgesprächen", sagte er. Bereits auf dem Weg nach Biarritz hatte Johnson vor mitreisenden Reportern zugegeben, es gebe weiterhin erhebliche Handelsbarrieren für britische Unternehmen in den USA. Die "amerikanischen Freunde" müssten daher zu Kompromissen bereit sein.



"Wir verstehen uns gerade sehr gut mit China"

Auch bei ihrem Treffen an der französischen Atlantikküste wurden Differenzen zwischen beiden Politiker deutlich: Trump verteidigte die neuen Strafzölle gegen China – Johnson hingegen betonte, dass er für Freihandel sei und sein Land sich für friedliche Handelsbeziehungen einsetze. "Wir verstehen uns gerade sehr gut mit China", betonte der US-Präsident und sagte, er erwarte keine negativen Marktreaktionen. Der Handelsstreit mit China helfe vielmehr beim Abschluss eines "sehr großen" Handelsabkommens mit Japan.

Die verhängten und angedrohten US-Strafzölle gegen China und die EU sind auch Thema bei den Beratungen aller G7-Staats- und Regierungschefs. Die EU-Staaten, Japan und Kanada wollen Trump dabei zur Zurückhaltung mahnen, weil die Handelskonflikte zunehmend die Weltwirtschaft belasten.



G7-Gipfel - Handelsstreit und Zerwürfnisse überschatten Treffen von Merkel, Trump & Co. In Biarritz hat das Treffen der Regierungschefs und -chefinnen der größten Wirtschaftsnationen begonnen. Eine gemeinsame Abschlusserklärung wird diesmal nicht erwartet. © Foto: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Das Gipfeltreffen der wichtigen Industriestaaten in Biarritz dauert noch bis Montag an. Das Augenmerk liegt bei diesem Gipfel vor allem auf drei Teilnehmern: auf dem US-Präsidenten, der den letzten Gipfel per Twitter nachträglich platzen ließ, indem er das Abschlussdokument für nichtig erklärte. Dem britischen Premierminister Johnson, für den es die Premiere auf der großen Gipfelbühne ist. Und auf Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, der nach dem Scheitern des vorherigen G7-Gipfels in Kanada als Gastgeber nun vieles anders machen möchte.

Erstmals in der 44-jährigen Geschichte des illustren Clubs ist zumindest von vornherein kein gemeinsames Abschlusskommuniqué mehr geplant. Ob es tatsächlich dabei bleibt, ist unklar. Beobachter halten es auch für möglich, dass zumindest geplante Dokumente zu Einzelthemen zu einer gemeinsamen Erklärung zusammengebaut werden.