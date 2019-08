Der bevorstehende Brexit beeinträchtigt die britische Industrie und stimmt die Zentralbank des Landes pessimistisch. Die Wächter des britischen Pfunds haben am Donnerstag auf ihrer Zinssitzung die Konjunkturprognosen für dieses und das nächste Jahr gesenkt. Sie trauen der Wirtschaft für die Jahre 2019 und 2020 jetzt nur noch einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von jeweils 1,3 Prozent zu.



Noch im Mai hatten sie für dieses Jahr 1,5 Prozent und für 2020 1,6 Prozent vorhergesagt. Damit würde sich das Wirtschaftswachstum des Vereinigten Königreichs dem der Eurozone annähern. Es war die erste geldpolitische Sitzung seit Ernennung des konservativen Brexit-Befürworters Boris Johnson zum britischen Premierminister.

Die Notenbank warnte, ein harter Brexit würde das Pfund stark belasten sowie die britische Wirtschaft schwächen. "Tiefgreifende Unsicherheiten" bremsten die Leistung der britischen Wirtschaft, sagte Notenbankchef Mark Carney. Die Zentralbanker begründeten ihren angepassten Ausblick mit der weiterhin unklaren Ausgestaltung des Brexits sowie mit der global abkühlenden Konjunktur. Beides werde sich weiterhin auf das "kurzfristige Wachstum" der Wirtschaft auswirken, und das auch stärker als im Bericht vom Mai vorausgesagt, hieß es.

Entsprechend setzen auch der britischen Industrie der nahende Brexit und die schwächere Weltkonjunktur zu. Die Industrieproduktion schrumpfte im Juli so stark wie seit sieben Jahren nicht mehr, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Unternehmensumfrage des Instituts IHS Markit hervorgeht. Dadurch blieb der Einkaufsmanagerindex mit 48 Punkten deutlich unter der Marke von 50, ab der ein Wachstum signalisiert wird.

Ohne EU gelten WHO-Regeln

"Im Juli erstickte die britische Industrie unter dem Druck des langsameren globalen Wirtschaftswachstums, der politischen Unsicherheit und der Auflösung früherer Brexit-Lagerbestände", sagte Markit-Ökonom Rob Dobson. Kunden hätten Aufträge verzögert oder storniert, was zu einem weiteren Rückgang der Neuaufträge aus dem In- und Ausland geführt habe.

Vor dem Brexit-Referendum 2016 hatte die britische Wirtschaft den Währungsraum in puncto Wachstum noch deutlich abgehängt. Auch in ihren neuen Prognosen unterstellt die Bank von England weiterhin, dass ein Brexit-Schock vermieden werden kann. Sie geht zudem davon aus, dass in zwei und auch drei Jahren die Inflation oberhalb der Zielmarke von zwei Prozent liegen wird.

Der neue Premierminister Boris Johnson hat zuletzt deutlich gemacht, die EU notfalls auch ohne Vertrag Ende Oktober verlassen zu wollen. In dem Fall würde Großbritannien den Zugang zu dem 500 Millionen Einwohner zählenden Binnenmarkt und die Zollunion mit der EU über Nacht aufgeben. Dann würden die Regeln der Welthandelsorganisation gelten, was viele Import- und Exportzölle bedeuten würden.