Die Bundesbank geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft auch über den Sommer leicht schrumpfen könnte. "Die gesamtwirtschaftliche Leistung könnte erneut leicht zurückgehen", hieß es in dem Monatsbericht des Instituts. Auch im Sommer bliebe die deutsche Konjunktur "schwunglos".

Nach Daten des Statistischen Bundesamtes war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bereits im Zeitraum zwischen April bis Juli gegenüber dem ersten Jahresquartal um 0,1 Prozent geschrumpft. Sinkt die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge, sprechen Ökonomen bereits von einer "technischen Rezession". Von Januar bis März war das deutsche BIP noch um 0,4 Prozent gewachsen.

Handelskonflikte setzen Exporte unter Druck

Im Frühjahr war es der vom Brexit, dem Handelskonflikt zwischen China und den USA und einer Abkühlung der Weltkonjunktur geschwächte Außenhandel, der für den leichten Rückgang verantwortlich war. Das löste einen Auftragsrückgang in der Industrieproduktion aus. Auch für den Sommer rechnet die Bundesbank mit einem "weiter anhaltenden Abschwung in der deutschen Industrie." Die Produktion werde voraussichtlich auch weiter schrumpfen.



Besser sieht die Lage für exportunabhängige Wirtschaftssektoren aus, sie konnten sich nach Ansicht der Experten bislang dem Abwärtssog entziehen und würden jetzt die Konjunktur stützen. Auch der nach Bundesbank-Angaben weiterhin anhaltende Boom in der deutschen Baubranche trägt dazu bei, ebenso die durch niedrige Arbeitslosigkeit dauerhaft hohen Konsumausgaben der Verbraucher.



Allerdings seien nach Ansicht der Wirtschaftsexperten bereits erste Spuren der Konjunkturflaute auf dem Arbeitsmarkt erkennbar. Im zweiten Quartal sei die Beschäftigung schwächer als in den vorangegangenen Vierteljahren gewachsen. "Aus heutiger Perspektive ist offen, ob sich die Exporte und damit die Industrie fangen, ehe die Binnenkonjunktur in stärkerem Maß in Mitleidenschaft gezogen wird."

Positive Signale aus der Industrie

Vom Statistischen Bundesamt kamen diesbezüglich zuletzt positive Schätzungen. Das Auftragspolster der Industriebetriebe habe sich im Juni erhöht. Zuvor ist es sechs Monate lang gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stieg der Bestand preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent zum Vormonat.



Zwar sind dabei die nicht erledigten Aufträge aus dem Inland um 0,4 Prozent gefallen, doch die Auslandsaufträge sind währenddessen um 0,3 Prozent gestiegen. Als Bestand wird die Summe der Auftragseingänge eines Monats gewertet, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Umsätzen geführt haben und die nicht storniert wurden, von denen also noch zukünftige Einnahmen zu erwarten sind.

Auch die Reichweite des Auftragsbestands blieb im Juni stabil bei einem Wert von 5,7 Monaten. Dieser Wert gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue Bestellungen produzieren müssten, um die vorhandene Nachfrage abzuarbeiten, wenn es keine neuen Bestellungen gäbe. Vor allem bei Maschinen und Konsumgütern soll nach Angaben der Statistikbehörde von steigenden Umsätzen auszugehen sein.



Dieser Effekt wird sich jedoch wohl erst im letzten Quartal bemerkbar machen. Sollte die Wirtschaft bis dahin tatsächlich wieder schrumpfen, wäre das der dritte Minusquartal innerhalb kurzer Zeit: Schon im Herbst 2018 war das BIP um 0,1 Prozent geschrumpft. Von einer tatsächlichen Rezession gehen Fachleute aus, wenn die Wirtschaftsleistung im Gesamtjahr gegenüber dem Vorjahr schrumpft. Damit wird momentan jedoch nicht gerechnet. Die Bundesregierung rechnet für 2019 mit einem Wachstum von 0,5 Prozent, nachdem die Wirtschaft im vergangenen Jahr noch um 1,4 Prozent gewachsen war.