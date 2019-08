Aus dem Autoverkehr und der Gebäudewärme stammt etwa die Hälfte der deutschen Treibhausgase. Deshalb sollen in Zukunft die Verantwortlichen auch für diese Klimagase zahlen. Weil klimaschädliches Verhalten dadurch teurer wird, würden dann die Emissionen sinken. Die Frage ist nur, wie? Mit einem Emissionshandel, mit dem Firmen Zertifikate kaufen und verkaufen können? Oder mit einer Reform der Energiesteuern auf Kohle, Gas, Öl, Diesel oder Benzin?

Das Öko-Institut hat nun im Auftrag von Agora Energiewende, einem Thinktank, der sich als Vermittler zwischen verschiedenen Interessengruppen versteht, eine Analyse erstellt. Es kommt zu dem Ergebnis: Bis 2023 würde es dauern, Verkehr und Gebäudewärme entweder in das Europäische Emissionshandelssystem zu integrieren oder ein eigenes neues Emissionshandelssystem dafür zu entwickeln. Um schnell einen CO2-Preis festzulegen, den sich derzeit die meisten Parteien wünschen, eignen sich Energiesteuern deshalb deutlich besser.

Emissionshandelssystem ist möglich

Es sei zwar durchaus möglich, für den Gebäude- und Verkehrsbereich ein ähnliches Emissionshandelssystem einzuführen, wie es seit 2005 schon für die energieintensive Industrie und in der Energiewirtschaft existiert. Deutschland könne es entweder allein oder gemeinsam mit anderen EU-Staaten einführen. Es könnte in den bestehenden europäischen Emissionshandel integriert oder parallel dazu betrieben werden.

Aber die Umsetzung ist laut Analyse sehr anspruchsvoll und langwierig. "Es würde selbst im einfachsten Fall zwei bis drei Jahre bis zur Einführung dauern. Ein Konzept, das kompatibel zum bestehenden europäischen Emissionshandel ist, benötigt mindestens drei bis vier Jahre", sagt Dr. Patrick Graichen, Direktor von Agora Energiewende. Es müssten etwa EU-Regelungen geändert werden und eine neue Infrastruktur wie zum Beispiel eine Auktionsplattform installiert werden. Auch die Unternehmen müssten neue Überwachungs- und Abrechnungssysteme einführen. Möglicherweise würden einige dagegen klagen.



Viel einfacher sei es, das bestehende Energiesteuersystem so zu ändern, dass CO2-Emissionen im Wärme- und Verkehrssektor einen Preis bekommen. Das könne man in drei Monaten schaffen. Möglich wäre auch ein zweistufiger Ansatz: Kurzfristig könnte eine CO2-Bepreisung über eine Reform der Energiesteuern erfolgen. Sie könnte dann in einigen Jahren von einem Emissionshandelssystem abgelöst werden.



Das Öko-Institut hat für die Analyse 18 verschiedene Umsetzungsoptionen mit jeweils mehreren Varianten betrachtet.