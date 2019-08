Ferdinand Piëch ist tot – Seite 1

Der langjährige VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch ist tot. Das berichten die Bild-Zeitung, das Handelsblatt, das ZDF sowie die Deutsche Presse-Agentur dpa. Er starb im Alter von 82 Jahren, nach Angaben der Bild bereits am Sonntagabend im bayerischen Rosenheim.

Piëch war jahrzehntelang einer der wichtigsten Akteure in der deutschen Autobranche. Er war Vorstandschef von Audi und dann 1993 bis 2002 von Volkswagen, 2002 rückte er an die Spitze des VW-Aufsichtsrats. Seine Macht schien zeitweilig unbegrenzt, 2012 stieg sogar seine Frau Ursula in den VW-Aufsichtsrat ein.



Piëch wurde 1937 in Wien als drittes Kind des Rechtsanwalts Anton Piëch und der Unternehmerin Louise Porsche geboren, deren Großvater Ferdinand Porsche Gründer des nach ihm benannten Unternehmens war. Piëch ging in Österreich zur Schule, später besuchte er ein Internat in der Schweiz. Nach seinem Schulabschluss studierte er ab 1958 Maschinenbau an der ETH Zürich. Im Anschluss daran schloss er sich dem Familienunternehmen Porsche an.

Der detailverliebte Autonarr lenkte das immer größer werdende VW-Imperium schließlich zusammen mit dem damaligen Konzernchef Martin Winterkorn mit strenger Hand, ehe er sich von seinem Lebenswerk entfremdete. Im Jahr 2015 sorgte er mit der Äußerung für Aufsehen, er sei "auf Distanz" zum damaligen Vorstandschef Winterkorn. Nach einem internen Machtkampf mit Winterkorn legte Piëch im April 2015 alle seine VW-Ämter nieder.

Nach der Ära der Alpha-Manager Piëch und Winterkorn – und vor allem nach dem einschneidenden Abgasskandal – blieb bei Volkswagen kaum ein Stein auf dem anderen. Ein "Kulturwandel" wurde von Winterkorns Nachfolger Matthias Müller ausgerufen: Weniger Zentralismus, mehr Verantwortung für die einzelnen Manager, mehr interne Kritik waren die Ziele. Die Mitarbeiter sollten nicht mehr zittern vor einem Patriarchen wie Piëch, der in Wolfsburg auch "der Alte" genannt wurde – oder von einem Kleinaktionär einmal "Göttervater".