Jede Mehrwertsteuererhöhung auf notwendige Konsumgüter trifft immer die Menschen am stärksten, die am wenigsten Geld haben. Anders als bei der Einkommenssteuer fällt für alle der gleiche Betrag an, egal wie viel sie verdienen.

Angesichts der geringen Preiserhöhungen durch eine Anhebung der Mehrwertsteuer dürfte sich die Belastung allerdings in Grenzen halten. Menschen mit einem niedrigen Einkommen geben auch anteilig etwas weniger Geld für Fleisch aus als Gutverdiener. Hinzu kommt: Auch andere Maßnahmen, die die Landwirte zwingen, für mehr Tierschutz zu sorgen, würden die Fleischproduktion verteuern und damit möglicherweise die Preise steigen lassen.