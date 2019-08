Der Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea verschärft sich. Wie der südkoreanische Handelsminister Sung Yun Mo mitteilte, hat Südkoreas Regierung entschieden, Japan im bilateralen Handel von der Weißen Liste der Länder mit Vorzugsbehandlung zu streichen. Erst vor einer Woche hatte Japan das Gleiche getan und Südkorea von seiner Liste gestrichen. Die Regierung in Seoul hatte Vergeltung angekündigt.

Südkoreas Regierung begründete den Schritt damit, dass Japan gegen internationale Prinzipien bei Exportkontrollen verstoßen habe. Die Änderungen träten voraussichtlich im September in Kraft. Durch die Eskalation des Streits zwischen den beiden Staaten könnten weltweite Lieferketten, etwa in der Chip- und Elektronikindustrie, Schaden nehmen. Diese haben ohnehin schon unter dem Handelsstreit zwischen den USA und China zu leiden.

Japan hatte in der vergangenen Woche Südkorea von seiner Weißen Liste gestrichen und dies mit Sicherheitsbedenken und Verstößen gegen Exportregeln begründet. Für militärische Güter sollen demnach strengere Exportregeln gelten.

Der Grund für den derzeitigen Handelsstreit liegt in der konfliktbeladenen Geschichte zwischen Japan und Südkorea. Die koreanische Halbinsel war zwischen 1910 und 1945 Kolonie Japans. Vor Kurzem hatte der Oberste Gerichtshof Südkoreas zwei japanische Firmen verurteilt, Entschädigungen an ehemalige Zwangsarbeiter zu zahlen. Hierfür sollte zur Not auch der Firmenbesitz beschlagnahmt werden. Japan lehnte das unter Verweis auf ein Abkommen von 1965 ab, in dem alle Ansprüche geklärt worden seien. Vermittlungsgespräche zwischen beiden Staaten waren bisher nicht erfolgreich.