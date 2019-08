Die chinesische Regierung hat neue Zölle auf US-Importe im Umfang von 75 Milliarden Dollar (67,8 Milliarden Euro) angekündigt. Geplant seien Abgaben zwischen fünf und zehn Prozent auf über 5.000 Produkte, teilte das Handelsministerium mit. Die Zölle sollen in zwei Schritten am 1. September und 15. Dezember angehoben werden.



Betroffen sind den Angaben zufolge US-Produkte wie Autos, Autoteile, Agrarprodukte, kleine Flugzeuge und Öl. Auf Sojabohnen und Erdölimporte soll von September an ein Zusatzzoll von fünf Prozent erhoben werden. Autozölle in Höhe von 25 Prozent sollen am 15. Dezember wieder aufgenommen werden.

Der Handelsstreit zwischen China und den USA dauert seit etwa einem Jahr an. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump, der China unfaire Handelspraktiken vorwirft, Anfang August den Konflikt trotz neuer Gespräche verschärft und angekündigt, Sonderzölle auf Importe aus China im Volumen von 300 Milliarden Dollar zu erheben. Die Einführung der neuen Abgaben verschob er allerdings. Sie sollten eigentlich ab September greifen.

US-Regierung bezeichnet Gespräche als konstruktiv

China hatte sich Gegenmaßnahmen vorbehalten. Die von den USA beschlossenen Zölle sind nach Auffassung Chinas eine Verletzung von Absprachen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.



Die US-Regierung hatte die jüngsten Gespräche mit China auf der Arbeitsebene zu einem Handelsabkommen am Donnerstag noch als konstruktiv bezeichnet. Die Unterhändler hätten am Dienstag telefoniert und würden in den kommenden Tagen erneut miteinander sprechen, sagte Larry Kudlow, der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump im Gespräch mit dem Nachrichtensender Fox Business. "Der Verlauf scheint positiv", sagte er.