Im Handelsstreit mit den USA hat China seine Währung Yuan abgewertet. Zum ersten Mal seit 2008 kostete ein Dollar wieder mehr als sieben Yuan. Damit reagiert die Regierung in Peking auf neue US-Zölle von zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden US-Dollar, die vor wenigen Tagen verhängt wurden. Neben der Währungsabwertung wies die chinesische Regierung auch Unternehmen an, keine Agrarprodukte aus den USA mehr zu importieren. Die Einfuhren hatte sie vor einiger Zeit als Zugeständnis zugesagt, um den Konflikt etwas zu entschärfen.

Die jetzt erreichte Marke von sieben Yuan zum US-Dollar galt unter Experten lange Zeit als vermeintlich "rote Linie", die die chinesische Notenbank nicht überschreiten werde. Nun gibt es Befürchtungen, dass China seine Währung im Konflikt mit den USA als eine Waffe einsetzen könnte. Ein niedriger Yuan dämpft die Folgen der US-Zölle ab.

US-Präsident Donald Trump reagierte verärgert auf die chinesischen Maßnahmen und warf der Volksrepublik auf Twitter "Währungsmanipulation" vor. Zugleich kritisierte er die eigene Notenbank Federal Reserve. Trump forderte von der Zentralbank immer wieder deutliche Zinssenkungen, um damit den Dollar zu schwächen. Die Fed hatte vorige Woche erstmals seit einem Jahrzehnt ihren Leitzins gesenkt, doch sind weitere Schritte fraglich.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called "currency manipulation." Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Ein billiger Yuan kann Chinas Exporte ankurbeln

Trump hat China zusammen mit Europa in den vergangenen Wochen mehrfach vorgeworfen, die eigene Währung abzuwerten, um sich Vorteile im internationalen Wettbewerb zu verschaffen. Je billiger die eigene Währung, desto günstiger kann China seine Produkte in anderen Ländern anbieten. Umgekehrt verteuert das aber die Einfuhren, was die Inflation anheizen und die Kaufkraft der Verbraucher schmälern kann. In der Regel kommt das der Exportwirtschaft des Landes mit der abwertenden Währung zugute - im aktuellen Fall also China. Allerdings kann eine zu starke Abwertung zu Panikreaktionen an den Finanzmärkten und somit zu erheblicher Finanzflucht führen, die den Yuan zusätzlich schwächt. Eine solche Abwärtsspirale gilt als kaum beherrschbar.

In einer Stellungnahme führte Chinas Notenbank die Abwertung des Yuan auf protektionistische Tendenzen zurück, was als Umschreibung für den Handelsstreit mit den USA ggedeutert werden kann. Notenbankchef Yi Gang versicherte zugleich, dass China nicht beabsichtigt, seine Währung im Handelskonflikt zu instrumentalisieren. Der gegenwärtige Wechselkurs bewege sich auf einem angemessenen Niveau. Der Yuan-Kurs bewegt sich nicht gänzlich frei nach Marktkräften, sondern wird von der Notenbank Chinas in Grenzen gesteuert. Dies wirft bei jeder Marktbewegung die Frage auf, inwieweit die Kursbewegung durch die Marktteilnehmer oder durch die Notenbank zustande kam. Grundsätzlich legt die Zentralbank täglich einen Mittelkurs fest, um den der Yuan in Grenzen schwanken darf. Bei der Festlegung des Mittelkurses orientiert sich die Notenbank aber an der vorherigen Marktentwicklung. Faktisch handelt sich also um ein Mischverfahren.