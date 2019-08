Seit fast drei Monaten schon befindet sich Hongkong in einer Art Ausnahmezustand: Aktivisten blockieren Straßen, Tunnel und Brücken, zeitweilig sogar den internationalen Flughafen. Hongkongs Polizei reagiert mit extremer Härte und Massenverhaftungen. Erst am Mittwoch hatten Demonstranten eine U-Bahnstation nahe der chinesischen Grenze besetzt. Freitagabend standen lange Menschenketten in verschiedenen Vierteln der Stadt, als Vorbild diente der "Baltische Weg" vom Sommer 1989, als Esten, Letten und Litauer die Unabhängigkeit von der UdSSR forderten.



Es geht um die politische Zukunft Hongkongs, darum, wie viel Einfluss das autoritäre Regime aus Peking haben wird. Gleichzeitig ist die südchinesische Sonderverwaltungszone mit ihren sieben Millionen Einwohnern ein bedeutender Hafenumschlagplatz, beherbergt den wichtigsten Finanzplatz Asiens und ist eine der wohlhabendsten Städte der Welt.

Angesichts der Eskalation mehren sich die Stimmen, die vor schweren Schäden für die Wirtschaft warnen – allen voran Hongkongs verhasste Regierungschefin Carrie Lam, gegen die sich die Proteste vordergründig richten. Die Gewalt habe Hongkong in "Panik und Chaos" gestürzt, sagte Lam vergangene Woche. Hongkong als offene und wirtschaftlich stabile Stadt werde schwere Wunden davontragen. Sie warnte: "Die Erholung könnte lange dauern."

"Hohe Standards für Rechtssicherheit und Transparenz"

Tatsächlich hatten bereits die Occupy-Central-Demos 2014, als über mehrere Monate hinweg wichtige Straßen im Zentrum der Stadt blockiert waren, erhebliche Auswirkungen auf das Geschäftsleben. Die Einkaufstouristen, vor allem die vom chinesischen Festland, blieben fern. Geschäfte und Restaurants mussten schließen.

Noch gibt es keine Zahlen, wie groß die wirtschaftlichen Einbußen dieses Mal sein werden. Max Zenglein vom Berliner China-Forschungsinstitut Merics hält die direkten Auswirkungen auf die Wirtschaft bislang für "eher begrenzt". Die Proteste würden sich sicherlich auf den für Hongkong bedeutenden Tourismus und Einzelhandel auswirken", sagt der Wirtschaftsexperte. "Es ist aber nicht so, dass die Stadt komplett zum Stillstand gekommen ist."

Die deutsche Wirtschaft, die mit rund 600 Unternehmen in Hongkong vertreten ist, sorgt sich aber um die mittel- und langfristige Entwicklung der Stadt. Sollten die Proteste weiter eskalieren und die kommunistische Führung womöglich militärisch einschreiten, könnte Hongkong seinen Status quo verlieren. Friedolin Strack, Sprecher des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, betont, wie wichtig es sei, dass dieser Status "mit hohen Standards für Rechtssicherheit und Transparenz" erhalten bleibe – auch für deutsche Unternehmen. Eine Reihe deutscher Firmen betrieben Büros in Hongkong, von denen aus Produktionsanlagen in Südchina und anderen asiatischen Nachbarländern gemanagt würden.



Auch China-Forscher Zenglein befürchtet, ein Eingreifen Chinas könnte dazu führen, dass das Vertrauen der internationalen Finanzwelt "in einen der global wichtigsten Finanzhandelsplätze auf dem Spiel" steht.